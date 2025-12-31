Nữ diễn viên đẻ 3 con nói thẳng cuộc sống với chồng kém tuổi

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên/ca sĩ Phương Trinh Jolie trong vai trò giám khảo.

Nữ ca sĩ chia sẻ về việc nhận lời ngồi ghế giám khảo một cuộc thi chuyên môn. Cô nói: "Những ca khúc bolero, nhạc trữ tình nổi tiếng được thể hiện bằng nhiều màu sắc khác nhau luôn mang đến cho tôi nhiều cảm xúc.

Phương Trinh Jolie

Tôi rất vui khi được ngồi thưởng thức các tiết mục, vừa xem cách các bạn diễn xuất, vừa lắng nghe những ca khúc quen thuộc.

Bên cạnh đó, việc quay trở lại âm nhạc một cách nghiêm túc sau khi sinh con thứ ba cũng khiến tôi mong muốn được lắng nghe những góp ý chuyên môn để tích lũy thêm kinh nghiệm cho con đường âm nhạc".

Phương Trinh Jolie chia sẻ thêm: "Tôi luôn phải xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, chỉn chu dù trong giai đoạn mang thai hay sau sinh. Động lực lớn nhất của tôi chính là ý thức yêu bản thân và đặt sức khỏe lên hàng đầu.

Đã là phụ nữ, đã được gọi là phái đẹp thì mình phải luôn đẹp. Có bầu thì đẹp theo cách của người đang mang bầu, sinh em bé rồi thì cố gắng tập luyện, ăn uống kỹ lưỡng để lấy lại vóc dáng. Việc rèn luyện thể chất không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp bản thân thấy yêu đời hơn. Tôi đẻ 3 con vẫn phải đẹp.

Vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu góp phần tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho bản thân và những người xung quanh.

Vẻ bề ngoài quyết định cái nhìn của người khác đối với mình. Phụ nữ đẹp không chỉ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà còn để chứng minh rằng dù có bao nhiêu con đi nữa cũng không phải là lý do để mình xuề xòa".

Về áp lực khi sống chung với chồng kém tuổi, Phương Trinh Jolie nói thẳng: "Vợ chồng chênh lệch vài tuổi không phải là vấn đề. Trẻ hay già không nằm ở con số mà ở cách sinh hoạt, chăm sóc bản thân và thái độ sống khoa học, tích cực mỗi ngày.

Sự hòa hợp giữa chồng và con riêng của tôi đến từ tình cảm chân thành và sự thấu hiểu. Chỉ khi thấy được sự yêu thương, quan tâm thực sự của Lý Bình dành cho con gái mình, tôi mới quyết định gắn bó lâu dài. Ngược lại, sự ngoan ngoãn, tôn trọng và yêu thương của con gái cũng là cầu nối quan trọng giúp gia đình thêm gắn kết".

Trong thời gian tới, Phương Trinh Jolie dự định thực hiện các album nhạc xưa theo cách thể hiện riêng, nhằm đưa bolero đến gần hơn với khán giả trẻ. Theo cô, điều quan trọng là cách hát và cảm xúc để những ca khúc bất hủ có thể được tiếp nhận một cách tự nhiên.