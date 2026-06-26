Nữ danh hài ra giữa đường phố Mỹ hát: "Tôi đi hát kiếm cơm"

"Trời ơi, mừng quá, vậy là mai tôi làm ca sĩ đi show được rồi. Hôm nay tôi đi hát kiếm cơm" – Thúy Nga nói.

Thời gian qua, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về mong muốn được trở thành ca sĩ đi hát chuyên nghiệp của mình.

Cô từng chia sẻ với bạn thân của mình là ca sĩ Quang Lê một cách đầy nghiêm túc: "Tới tuổi này rồi, tôi rất muốn làm ca sĩ. Tôi chán diễn hài rồi. Tôi muốn Quang Lê cho tôi lời khuyên, xem tôi có hát được không, có giọng không?

Thúy Nga ra phố hát

Tôi thấy trên mạng có ca sĩ gì hát dở ơi là dở. Thầy của cô này là ca sĩ Đình Văn kêu nghỉ hát đi, không có năng khiếu đâu nhưng cô ấy vẫn cứ hát, thế mà bây giờ lại nổi tiếng".

Nói là làm, Thúy Nga tìm đến một phòng thu của đồng nghiệp để thu âm một số bài hát và học hỏi về các kỹ thuật thu âm.

Mới đây, nữ ca sĩ ngồi tại nhà tự hát và tự khen mình, nhưng sau đó lại chia sẻ: "Cái kiểu tự ngồi ở nhà, tự hát rồi tự khen mình giống tự kỷ, ái kỷ quá, kỳ cục quá. Tôi mơ làm ca sĩ nhưng cứ ngồi nhà tự hát tự khen thì giống mèo khen mèo dài đuôi quá, cứ sao sao. Tôi phải làm sao để mọi người đều coi và khẳng định là tôi hát hay.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra một cách. Lần này tôi chơi lớn một lần để xem thế nào".

Nói xong, Thúy Nga lập tức cầm mic và loa dàn ra giữa đường phố ở Mỹ để hát. Cô chia sẻ với người đi đường: "Cả nhà ơi, hôm nay tôi ra đây hát để thực hiện ước mơ của mình. Tôi đang có nhu cầu đi hát kiếm tiền. Mọi người tới coi tôi hát để ủng hộ tôi và lì xì cho tôi nhé. Tôi xin hát một vài bài".

Thúy Nga tự tin hát giữa đường phố, vừa hát vừa diễn vừa nhảy múa rất sung. Đông đảo người qua đường đều chú ý và đứng lại xem Thúy Nga biểu diễn. Một số người cũng tới tặng tiền cho Thúy Nga, để hẳn vào nón của cô.

Thúy Nga thấy thế càng phấn khích, còn hỏi một khán giả xem mình đã đủ giọng ca làm ca sĩ chưa và thốt lên: "Trời ơi, mừng quá, vậy là mai tôi làm ca sĩ đi show được rồi. Hôm nay tôi đi hát kiếm cơm. Thay vì ở nhà bán hàng online, giờ tôi ra đây hát cũng kiếm được tiền. Tôi hỏi ai cũng hỏi tôi theo đuổi con đường ca hát được".

Nhiều khán giả ủng hộ Thúy Nga tiếp tục theo con đường ca hát.