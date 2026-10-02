Nữ danh ca SN 1956 nhắc thẳng đàn em: "Có nghe hay không thì tùy"

"Tôi phải nói" – Hương Lan nói.

Vừa qua, tại buổi lễ giỗ Tổ tại nhà nghệ sĩ Phượng Mai ở Mỹ, danh ca Hương Lan đã nhắc nhở các đàn em về nghề nghiệp.

Cô nói: "Dù tân nhạc hay cổ nhạc cũng đều là lĩnh vực biểu diễn trên sân khấu, phục vụ khán giả khắp nơi.

Mỗi người đều có một đặc biệt riêng. Dù hát sân khấu cải lương hay tân nhạc cũng cần phải kiên trì luyện tập, càng luyện nhiều thì hát càng tốt hơn.

Danh ca Hương Lan

Thành công của người nghệ sĩ đòi hỏi sự đam mê. Nếu các em, các cháu chỉ nghĩ đi hát chơi cho vui, kiếm tiền thì khó thành công lắm. Hát là phải đam mê, phải kính trọng sân khấu, kính trọng khán giả, tôn trọng nghề nghiệp của mình thì mới có con đường đi lên.

Tất nhiên, ai đi hát cũng phải kiếm tiền, nhưng ngoài việc kiếm tiền ra còn phải biết chăm lo cho nghề nghiệp của mình, để giữ lửa cho sân khấu.

Nếu may mắn gặp được bầu show, người lăng xê giỏi thì sẽ nổi tiếng, nhưng chỉ trong chớp nhoáng. Có giữ được tên tuổi lâu bền hay không phụ thuộc vào người nghệ sĩ, không nằm ở bầu show, người tổ chức.

Người tổ chức muốn kiếm tiền từ nghệ sĩ thì họ sẽ làm đủ trò để người nghệ sĩ đó được nổi tiếng, nhưng giữ lửa được để khán giả còn thương mình dài lâu là nằm ở bản thân nghệ sĩ.

Nếu chỉ phụ thuộc vào bầu show thì lúc họ không làm nữa mình nín luôn à? Mình phải có trách nhiệm với sân khấu. Đam mê trong mình lúc nào cũng phải tràn đầy và đam mê đó phải đi với sự luyện tập.

Một bài hát tập 1 lần hát khác, tập 2 lần hát khác, tập 10 lần hát khác và tập 100 lần hát sẽ khác. Tập luyện là bắt buộc để hát hay.

Nếu các em, các cháu coi trọng điều đó thì đường sự nghiệp sẽ dài hơn. Tôi chỉ nhắn nhủ thôi, còn các em các cháu bây giờ có nhiều cách thức để tự lăng xê mình mà không cần ai. Họ có thể tự bỏ tiền ra làm hết để tự lăng xê.

Tôi bị một tật là cứ có mặt là tôi nói luôn, nhắc luôn nếu các em sai. Vì tôi đã 65 năm đứng trên sân khấu, tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở nếu các em sai. Còn các em có nghe hay không thì tùy.

Nhiều người cứ bảo kệ nó đi, đừng nói. Cái đó không được. Tôi phải nói, nói để các em sửa đổi. Nếu các em sửa đổi được thì tốt, còn không thì đường các em cứ đi, không ai cản".