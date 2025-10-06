Nữ danh ca nổi tiếng cả nước nói thẳng: "Tôi không phải loại người đó"

Mới đây, tại cuộc trò chuyện với MC Khánh Hoàng, danh ca Hương Lan đã chia sẻ về quan điểm sống của mình và lên tiếng khi bị nhiều người nói dữ dằn, ghê gớm.

Khánh Hoàng và Hương Lan

Cô nói: "Trong khoảng thời gian gần đây có nhiều thông tin chưa đúng về tôi trên mạng, họ cắt ghép, làm tùm lum hết. Nhưng ai tiếp xúc với tôi ở ngoài thì đều biết, bản chất của tôi là một người thẳng tính, chân thật. Tôi không màu mè, giả tạo.

Vì thế nên khi tôi giận, tôi phải nổi nóng, hoặc thấy ai làm sai thì tôi phải nói, phải góp ý, hay nếu người đó làm đúng thì tôi vẫn khen. Trong cuộc đời sẽ xảy ra nhiều vấn đề, khía cạnh.

Nếu nói tôi dữ dằn, ghê gớm thì tôi không phải loại người đó. Ai tiếp xúc với tôi bên ngoài đều biết. Bao giờ tôi cũng dang tay với các em, các cháu. Tôi không phải người khó tính hoàn toàn, lúc nào cũng khó tính. Tôi chỉ khó tính trong nghề nghiệp. Nếu đàn em sai thì tôi sẽ nói thẳng, tôi không thích nói sau lưng.

Nhiều người trong nghề này lúc nào cũng muốn giữ sự nhẹ nhàng, êm ái nên dù đồng nghiệp dở họ vẫn khen hay nhưng lại nói sau lưng. Tôi không làm như thế, tôi không thể khen hay nếu dở, cũng không thể làm lơ nếu người kia sai. Vì thế nên người ta nghĩ tôi khó chịu, khó tính.

Cái cơ bản nhất của một người nghệ sĩ là phải yêu nghề, đam mê và biết khắc phục cái sai của mình, phải biết mình sai ở đâu để tìm cách sửa đổi, phải cầu tiến. Ngay cả bản thân tôi trên 60 năm trong nghề đến giờ vẫn phải học hỏi.

Có lần tôi hát cho một show, đang tập phải vội chạy về gặp má Ngọc Giàu, bảo má ơi má dạy con cái này cái kia. Đâu phải cái gì tôi cũng hay. Cái nghề này là vậy, có làm kiểu gì cũng còn có khuyết điểm".

Được biết, thời gian gần đây danh ca Hương Lan phải chịu nhiều lời ra tiếng vào khi thẳng thắn lên tiếng nhắc nhở một số đàn em về thái độ làm nghề, đạo đức với nghề và cách ứng xử với đồng nghiệp. Nhiều bình luận nói nữ danh ca ghê gớm, dữ dằn.

Danh ca Hương Lan là một trong những giọng ca gạo cội và được yêu mến hàng đầu của làng nhạc Việt, đặc biệt ở dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình và cải lương. Bà sớm bộc lộ tài năng và được mệnh danh là "thần đồng" khi bước lên sân khấu từ năm 5 tuổi, dưới sự dìu dắt của thân phụ là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước.

Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, Hương Lan đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc bất hủ mang âm hưởng quê hương như Em đi trên cỏ non, Chiếc áo bà ba, Còn thương rau đắng mọc sau hè và nhiều vở cải lương nổi tiếng.

Sự nghiệp của bà kéo dài hơn sáu thập kỷ, với vai trò là một giọng ca trụ cột của các trung tâm ca nhạc hải ngoại từ những ngày đầu. Dù đã ở tuổi U70, danh ca Hương Lan vẫn giữ được sự đằm thắm, mặn mà và tình yêu nghề cháy bỏng, luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và được công chúng kính trọng.