Nữ danh ca lẫy lừng miền Nam: "Tôi không có bạn trai hay bạn gái, không trác táng"

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ bí quyết giúp cô giữ được lửa nghề cháy bỏng và giọng hát khỏe khoắn, nội lực dù đã ở tuổi U70.



Cô nói: "Tôi giữ được lửa vì tôi không ăn chơi, không thức khuya, không đàn đúm, không trác táng, không đi đêm với bạn bè.

Bảo Yến

Tôi cũng nói luôn, tôi không có bạn trai hay bạn gái. Tôi sống một mình, đơn độc nhiều năm qua, ngoài chồng con ra thì không có ai.

Vì tôi là người tu hành nên chọn cuộc sống đơn độc. Phải đơn độc thì tôi mới cảm nhận được sự sâu sắc của lời Đức Phật dạy. Muốn tịnh tâm, thiền tịnh thì phải sống một mình, mới chiêm nghiệm được lời Phật dạy.

Tôi tu tập đã nghe Đức Phật dạy rằng phải sống thiền tịnh, giữ 10 giới, đặt hết tâm huyết của mình vào con đường khai mở trí tuệ. Nếu còn l u luyến cuộc đời, tình ái, đam mê những thú vui ở đời thì không bao giờ thiền tịnh để đi theo lời Phật dạy được.

Vì thế, tôi chọn cuộc sống một mình, sống rất đơn độc. Ngay cả hai con trai tôi cũng ít tâm sự với tôi lắm. Hiện tại, tôi sống một mình. Khải Ca (con trai cả) 3, 4 hôm mới ghé tôi để hỏi thăm. Còn Bảo Châu (con trai út) lo làm việc, phối nhạc, lâu lâu mới gặp mẹ.

Tôi sống lủi thủi như vậy từ lúc anh Quốc Dũng mất. Phải như vậy tôi mới đạt đạo. Tôi không dám nói mình giác ngộ vì như thế thì xa vời quá. Tôi chỉ nói mình đã đạt đạo, tức là hiểu được đạo 8 phần, ít nhất cũng đi đến bậc thứ 8 được".

Về cuộc sống hiện tại ở tuổi U70, Bảo Yến nói: "Một ngày của tôi bây giờ nếu không đi hát sẽ dành trọn để nghe kinh Phật. Tôi thấm trọn các câu kinh sách mà Đức Phật dạy. Tôi niệm Phật, còn chuyện ngồi thiền thì quá cũ với tôi rồi.

Khi tôi đã sống đơn độc, không màng sự đời nữa thì cũng không khác gì thiền tịnh. Tôi không vấn vương gì cuộc đời. Từ hồi anh Quốc Dũng còn sống tới khi anh mất thì tôi cũng vậy, không liên quan gì tới cuộc đời. Tôi cứ trầm ngâm như vậy, nghiền ngẫm kinh Phật".