Nữ danh ca bỏ showbiz 9 năm: "Tôi mất cả tài sản, tình cảm vợ chồng"

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng trên The Jimmy TV, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về 9 năm bỏ showbiz đi tu của mình.

Bảo Yến

Cô nói: "Trong suốt 9 năm trời, tôi dồn hết tâm sức để tu tập. Cái tâm của tôi thanh tịnh, không dính dáng gì đến cuộc đời nữa. Tôi đi theo những con đường của Đức Phật dạy.

Con đường tu hành của tôi gian nan với đầy thử thách. Có những lúc tôi mất cả tài sản, tình cảm vợ chồng chỉ vì tu tập nhưng tôi vẫn cố gắng đến cùng.

Có những lúc tôi tự trách, sao Đức Phật lại thử thách tôi đến vậy?... Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứng cáp, bản lĩnh và mãnh liệt, mạnh mẽ để chống chọi với cuộc đời và giữ vững tâm tu mà nhiều người khác sẽ không làm được vậy.

Bảo Yến và Quốc Dũng

Có thể do đó là thử thách được đặt ra cho tôi trên con đường tu tập, xem tôi có đủ sức chịu đựng không. Và tôi vẫn chịu đựng được.

Không chỉ việc đó, tôi còn chịu nhiều thử thách, gian nan khác, chịu đủ mọi chuyện, từ chuyện to tới chuyện nhỏ. Chuyện gì tôi cũng phải kham vào người. Tôi chịu đựng lắm. Tôi rất khổ tâm.

Tới khi tôi qua Ấn Độ để tham quan nơi ở của Đức Phật, tôi có quỳ xuống trước chỗ tượng Đức Phật nằm và cầu nguyện được cho sức mạnh để tu hành tới nơi tới chốn, không bị bỏ giữa chừng, cho tôi được trí tuệ giải thoát".

Danh ca Bảo Yến là một trong những nghệ sĩ tìm thấy sự an lạc và thanh tịnh trong con đường tu tập Phật pháp. Sau những thăng trầm của cuộc đời và sự nghiệp rực rỡ, cô đã quyết định khép lại bớt những hào nhoáng bên ngoài.

Cô từng chia sẻ rằng chính những cay đắng và sóng gió cuộc đời đã đưa cô đến với duyên Phật pháp, mà cô xem đó là hạnh phúc hơn cả thời vàng son đi hát. Bảo Yến chọn hình thức tu tại gia, dành thời gian đọc kinh, hành thiền và niệm Phật. Cô từng có giai đoạn sống một mình trên tầng cao, cắt bớt giao tiếp xã hội để đào sâu tâm linh, hướng đến sự giác ngộ.

Mặc dù có thời gian trở lại với công việc nhưng cô luôn giữ tâm niệm hướng Phật và mong muốn thực hiện trọn vẹn đường tu của mình.