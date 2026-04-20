Nữ danh ca 81 tuổi: "Tôi theo các anh tới tận vũ trường"

Mới đây, tại tập 2 chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã về thăm Đà Lạt, mảnh đất bà từng ở thuở nhỏ sau khi từ Hà Nội vào Nam.

Khánh Ly tại Đà Lạt.

Bà nói: "Tôi vốn là một đứa trẻ thiếu vắng cha từ nhỏ, học hành thì dở dang, vài năm học trường Tây rồi vài năm học trường ta. Tôi chẳng học được gì ở trường, đơn giản vì tôi không học được. Trong gia đình tôi cũng thế.

Vì thế, tôi tự dạy mình ra đời năm 16 tuổi. Tôi yêu hát nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ được trở thành ca sĩ. Tôi chỉ đơn giản là thích hát thôi. Điều này do tôi bị ảnh hưởng hoàn toàn từ người cha có nhiều nghệ sĩ tính.

Thiếu vắng cha, không được mẹ quan tâm, ngoài ý thức được hát, tôi không biết mình phải làm gì.

Tôi cũng không biết đời sẽ cho tôi những gì và tôi sẽ được những gì. Tôi cứ sống lang thang giữa một đám bạn bè tốt bụng, nay đứa này cho bịch gạo, mai đứa kia cho chai mắm.

Nghèo mà vui, tôi không buồn vì bị gia đình bỏ quên. Tôi như một thằng con trai giữa một đám bạn trai. Những người bạn đó tử tế, dạy tôi những người tử tế để bước vào cuộc sống.

Họ là những ông anh lớn hơn tôi nhiều tuổi. Chúng tôi thường ngồi nói chuyện hoặc đi dạo quanh phố.

Tôi theo các anh tới tận vũ trường cũng chỉ vì ham vui, vì thích tiếng nhạc, thích ánh đèn sân khấu. Mặc dù chưa đủ tuổi nhưng tôi vẫn vào vũ trường. Chính những lần như thế, tôi tiếp xúc và bước vào con đường ca hát cho đến giờ".

Danh ca Khánh Ly có mối liên hệ sâu sắc với Đà Lạt, nơi bà gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bắt đầu sự nghiệp ca hát vào những năm 1960.

Bà thường xuyên trở lại thành phố này, coi đây là chốn kỷ niệm, dù có lúc ngậm ngùi vì cảnh quan thay đổi.