Nữ NSƯT từ Mỹ về gặp con trai 1 nữ NSND nổi tiếng: Khẳng định không nói xấu ai

Tùng Ninh |

"Chúng tôi chỉ nói về thần tượng thôi, chứ chúng tôi không nói xấu ai hết" – Ngọc Huyền khẳng định.

Mới đây, con trai NSND Lệ Thủy là bầu show Dương Đình Trí đã có buổi gặp gỡ NSƯT Ngọc Huyền tại một nhà hàng ở TP.HCM nhân dịp cô về nước chơi. Đi cùng là hai đàn em.



Dương Đình Trí và Ngọc Huyền

Được biết, dù định cư tại Mỹ hơn 20 năm nhưng Ngọc Huyền vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với mẹ con NSND Lệ Thủy. Lần nào Lệ Thủy sang Mỹ diễn cũng được Ngọc Huyền đưa đón mời đi ăn nhà hàng. Ngược lại, mỗi khi về Việt Nam, Ngọc Huyền cũng thường tới thăm Lệ Thủy và được bà tặng quà.

Ngọc Huyền cũng là đàn em hiếm hoi được NSND Lệ Thủy nhận làm con gái nuôi. Cô gọi Lệ Thủy là mẹ một cách trìu mến.

Dương Đình Trí chia sẻ về lần qua Mỹ ở nhà Ngọc Huyền: "Cứ sáng dậy là mẹ Hà (mẹ ruột Ngọc Huyền) nấu đồ ăn ê hề để sẵn ở nhà, tha hồ ăn, khỏi cần đi đâu. Mẹ Hà thương chúng tôi lắm. Tôi qua Mỹ ở nhà chị Huyền mấy lần".

Ngọc Huyền bày tỏ: "Hôm nay chúng tôi có buổi gặp gỡ, quây quần bên nhau với Dương Đình Trí, Trương Thảo Nhi và Kiều Linh. Nhóm chúng tôi quây quần vui vẻ, chỉ nói về các thần tượng của chúng tôi.



Các thần tượng của chúng tôi đều đã về trời gần hết như cô Thanh Nga và còn nhiều người khác như mẹ Lệ Thủy, cô Mỹ Châu, cô Phượng Liên. Chúng tôi chỉ nói về thần tượng thôi, chứ chúng tôi không nói xấu ai hết".

Dương Đình Trí tiết lộ: "Chính chị Ngọc Huyền cũng là thần tượng của tôi. Thời sinh viên tôi còn đến xin hình chị".

Ngọc Huyền chia sẻ: "Lúc đó Dương Đình Trí không hề nói là con mẹ Lệ Thủy, chỉ nói đến xin hình làm tôi cứ tưởng cậu sinh viên nào. Nếu tôi biết đó là con mẹ Lệ Thủy là bao nhiêu tôi cũng tặng. Cứ giấu như vậy là bị thiệt thòi".

Trương Thảo Nhi nghe vậy cũng nói: "Anh Ba Dương Đình Trí là hay giấu thân phận lắm. Hồi xưa đi học anh cũng giấu hết mọi người là con mẹ Lệ Thủy dù lúc đó mẹ Lệ Thủy nổi như cồn. Trong lớp không ai biết anh ba là con mẹ Lệ Thủy như kiểu tổng tài mà giấu thân phận vậy".

