Nữ nghệ sĩ bỏ nghề đi bán nước, Minh Nhí bật khóc nức nở

Mới đây, chương trình Ngôi sao miệt vườn đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Minh Nhí, danh ca Châu Thanh trong vai trò giám khảo. Ấn tượng nhất chương trình tuần này là sự xuất hiện của nghệ sĩ Ngọc Mai hiện đã ở tuổi U80.

Nghệ sĩ Ngọc Mai

Nữ nghệ sĩ khiến cả Minh Nhí, Ngọc Huyền bật khóc nức nở với màn trình diễn đầy xúc động của mình và giọng ca vọng cổ ngọt ngào, mùi mẫn.

Đạo diễn Khương Dừa chia sẻ: "Cô Ngọc đi casting chương trình này lần đầu. Khi cô đứng trên sân khấu, tôi thấy cách cô hát, nói chuyện, diễn xuất rất quen nên hỏi thăm thì mới biết cô cũng từng là một nghệ sĩ.

Hồi xưa, cô từng đi hát cho đoàn, nhưng vì không theo được nghề nên phải bỏ nghề về nhà bán nước. Hoàn cảnh của cô giống y như câu chuyện cô dựng trên sân khấu mà mọi người theo dõi".

Nghệ sĩ Ngọc Mai nói thêm: "Tôi tên là Ngọc Mai. Hiện tại thì tôi ở nhà làm công việc nội trợ thôi, chứ không đi đâu hết.

Minh Nhí

Năm 1980, tôi có đi hát cho đoàn Tiền Giang, nhưng chỉ hát được hơn một năm là nghỉ luôn tới giờ, không hát nữa. Gần 50 năm rồi, tôi mới lại được đứng trên sân khấu".

Ngọc Huyền bật khóc nói: "Mới đầu tôi tưởng đây là tiết mục vui vẻ, hài hước. Cô Ngọc Mai đã tôi rơi nước mắt.

Tôi khóc không phải vì câu chuyện mà vì cách cô diễn, cách cô hát đúng nhịp đúng phách và ca hai câu vọng cổ trong tuồn Lan và Điệp của chị Thanh Kim Huệ. Tôi khẳng định cô là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nếu không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ không thể hát được đúng phách nhịp, truyền tải được nội tâm cảm xúc đến thế. Cô đam mê nghề nên trở lại hát cho vui thôi nhưng đã làm tôi xúc động".

Danh ca Châu Thanh chia sẻ: "Nghe chị ca ngọt ngào quá, từng nhịp, từng phách, luyến láy, xúc cảm trong lời ca nghe thật đã. Ngày hôm nay tôi được nghe chị hát live mà ngất ngây".

Nghệ sĩ Minh Nhí thốt lên: "Tôi phải cảm ơn chị vì đã chạm đến cảm xúc của tôi. Cái kết tiết mục của chị nói về đời nghệ sĩ khiến tôi xót xa. Tự nhiên tôi nghĩ nếu sau này tôi không được diễn nữa, không được khán giả yêu thương nữa thì tôi cũng như vậy.

Tôi nhắm mắt lại nghe xem chị hát giống ai, nhưng không hề giống một ai hết, không giống Thanh Kim Huệ, Ngọc Giàu hay Lệ Thủy. Tôi thích ở chỗ đó".