Thanh Tuyền sang châu Âu cùng Khánh Ly khiến người ta vừa đọc tên đã phải thốt lên 1 câu

Tùng Ninh |

"Khánh Ly qua trước, khai báo là ca sĩ Nguyễn Lệ Mai. Tới khi tôi vào cũng khai báo là ca sĩ Nguyễn Như Mai" – Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về đam mê ca hát của mình.

Bà nói: "Tôi có năng khiếu ca hát từ khi còn rất nhỏ. Mới 5, 6 tuổi tôi đã bộc lộ năng khiếu, thích ca hát và đi đâu cũng hát. Nhạc chảy trong con người tôi từ năm 5 tuổi rồi.

Thanh Tuyền sang châu Âu cùng Khánh Ly, hải quan thắc mắc 1 điều - Ảnh 1.

Thanh Tuyền

Tôi nhớ năm 1959, ở Đà Lạt có tổ chức một cuộc thi hát. Tôi mới 11 tuổi thôi nhưng cũng mạnh dạn đi thi, hát bài Nắng đẹp miền Nam và đoạt giải nhất luôn, được lãnh cả phần thưởng. Tới giờ tôi vẫn nhớ.

Từ thời gian đó, tôi đi theo ông cậu để ca hát. Cậu ruột tôi là một nhạc công, thấy tôi có tiềm năng nên dạy tôi đàn hát, đi chơi nhạc ở đâu cũng dẫn tôi theo. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại có cơ duyên, may mắn được đến với nghề sớm và thuận lợi như vậy.

Thời gian đó tôi còn được lên đài phát thanh ở Đà Lạt hát và người ta gọi tôi là thần đồng Như Mai (tên thật của Thanh Tuyền)".

Tiếp đó, Thanh Tuyền tiết lộ một kỷ niệm với danh ca Khánh Ly: "Trùng hợp ở chỗ, có hai ca sĩ cùng tên Mai là tôi và Khánh Ly. Cuộc đời của chúng tôi giống nhau lắm, giống cả cái tên. Tôi là Phạm Như Mai còn Khánh Ly là Phạm Lệ Mai (có thời gian Khánh Ly theo họ cha dượng là họ Phạm).

Thanh Tuyền sang châu Âu cùng Khánh Ly, hải quan thắc mắc 1 điều - Ảnh 2.

Thanh Tuyền và Khánh Ly ở châu Âu

Tới khi lấy chồng bên Mỹ, chúng tôi đều đổi tên sang họ chồng, Khánh Ly là Nguyễn Lệ Mai còn tôi là Nguyễn Như Mai.

Tôi nhớ hồi đó tôi và Khánh Ly đi show với nhau bên châu Âu, phải đi qua cửa hải quan. Khánh Ly qua trước, khai báo là ca sĩ Nguyễn Lệ Mai. Tới khi tôi vào cũng khai báo là ca sĩ Nguyễn Như Mai.

Người hải quan vô cùng ngạc nhiên, phải thôt lên rằng: Sao vừa nãy mới thấy một cô ca sĩ tên Mai, giờ lại một cô ca sĩ nữa cũng tên Mai?".

Thanh Tuyền và Khánh Ly là hai "tượng đài" đối lập nhưng bổ trợ cho nhau trong làng nhạc vàng và nhạc Trịnh. Nếu Thanh Tuyền sở hữu giọng hát ngọt ngào đặc trưng của bolero thì Khánh Ly lại mang chất giọng trầm khàn, liêu trai gắn liền với thân phận con người.

