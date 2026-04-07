Nữ nghệ sĩ ở Mỹ gửi hẳn 1000 đô cho đồng nghiệp không có gạo ăn

Vừa qua, tại kênh Sự kiện và ẩm thực, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đã chia sẻ về một người bạn thân của mình là nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Tuyết Nhung, hiện đã giải nghệ và sang Mỹ định cư.



Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh nói: "Hồi xưa, tôi đi hát ở đoàn tập thể Long Giang thân thiết với nghệ sĩ Thanh Tuyết Nhung là đào chính của đoàn. Cô ấy là bạn thân của tôi và giờ đang sống ở Mỹ. Chúng tôi thân nhau lắm.

Thanh Tuyết Nhung ngày đó xinh đẹp, hát hay lắm là đào chánh của đoàn cải lương tập thể Long Giang. Thanh Tuyết Nhung được Sở Văn hóa cưng vì xinh đẹp, hát hay, diễn giỏi. Gương mặt của Thanh Tuyết Nhung giống với chị Thanh Nga.

Thanh Tuyết Nhung còn rất tốt bụng, tôi là người vào đoàn sau nhưng Thanh Tuyết Nhung không hề ganh tuồng hay kèn cựa như nhiều đào hát khác. Thanh Tuyết Nhung thậm chí còn chia tuồng cho tôi để hát cùng, nhường tôi hát trước còn cô ấy hát sau.

Thanh Tuyết Nhung thương tôi lắm và tôi cũng thương Thanh Tuyết Nhung vô cùng. Hai đứa tôi cứ đi hát chung, có gì cũng chia sẻ với nhau.

Một thời gian sau, Thanh Tuyết Nhung lấy chồng rồi đi sang Mỹ định cư. Chúng tôi không gặp lại nhau từ đó.

Tôi tưởng Thanh Tuyết Nhung quên tôi rồi nhưng không. 8 năm sau, em trai của Thanh Tuyết Nhung là kép chánh Thanh Tài tìm tới tôi, đưa cho tôi 1000 đô và bảo rằng chị của nó từ Mỹ gửi tặng tôi vì thương hoàn cảnh tôi nghèo khổ.

Tôi mừng lắm. Tôi tin rằng sẽ có một ngày nào đó được gặp lại bạn mình. Tôi nhớ Thanh Tuyết Nhung lắm nhưng lực bất tòng tâm, không thể đi tìm bạn được".

Tiếp đó, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bật khóc gửi lời đến nghệ sĩ Thanh Tuyết Nhung: "Chị Nhung ơi bây giờ chị ở đâu? Em nhớ chị lắm! Em cũng bơ vơ lắm.

Cha mẹ, anh chị em đi hết rồi, chồng con cũng bỏ em mà đi. Nhiều hôm em phải đi xin ăn ngoài đường. Em khổ lắm! Em không có gạo ăn nữa. Giờ em không biết chị ở đâu để gặp. Mong chị cho em biết chị ở đâu. Được gặp lại chị thì em chết cũng toại nguyện".