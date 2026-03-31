Nữ nghệ sĩ bị ung thư không thể nói, Kim Tử Long xót xa làm 1 việc

Tùng Ninh |

"Khánh Ngọc đã phải vượt qua một giai đoạn khó khăn mới đứng được trên đây, hiện không nói được, chỉ nghe được thôi" – Kim Tử Long nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã tổ chức một đêm nhạc từ thiện tại nhà hàng của mình nhằm quyên góp tiền giúp đỡ nghệ sĩ Khánh Ngọc hiện đang bị ung thư.

- Ảnh 1.

Kim Tử Long và Khánh Ngọc

Hiện tại, Khánh Ngọc mắc ung thư thanh quản và từng phải phẫu thuật mở khí quản, khiến cô gần như không thể nói chuyện. Chính vì vậy, mỗi khi giao tiếp, nữ nghệ sĩ phải dùng ký hiệu hoặc viết ra giấy, luôn mang theo bên mình bút và sổ tay.

Theo chia sẻ, cô đã chuyển về Cà Mau sinh sống hơn 20 năm. Do điều kiện kinh tế hạn chế, Khánh Ngọc chỉ có thể thực hiện một lần xạ trị và một lần hóa trị.

Để điều trị, cô phải lên TP.HCM phẫu thuật rồi quay về Cà Mau tiếp tục theo dõi. Dù có bảo hiểm hỗ trợ, mỗi lần xạ trị vẫn tốn khoảng 7 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại. Các bác sĩ cho biết, ngay cả khi hoàn tất điều trị, khả năng phục hồi giọng nói của cô là rất thấp do thanh quản đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Tại đêm nhạc, Kim Tử Long đã quyên góp giúp đàn chị được một khoản tiền. Anh nói: "Khánh Ngọc là đào nhì của đoàn cải lương Sài Gòn 1. Tôi từng đi hát với em ba mấy năm trước, có quá nhiều hoài niệm với em.

- Ảnh 2.

Ngày hôm nay nhìn lại em, tôi xót xa vì cuộc sống thay đổi quá. Tôi nhớ năm ấy em là một cô đào xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào, diễn xuất dễ thương, được đào tạo bởi NSND Thanh Điền.

Em bị một căn bệnh không ai mong muốn. Khánh Ngọc đã phải vượt qua một giai đoạn khó khăn mới đứng được trên đây, hiện không nói được, chỉ nghe được thôi.

Hôm nay được mọi người đến đây ủng hộ là niềm hạnh phúc với anh em tôi, Khánh Ngọc không nói được nhưng cũng đang xúc động. Năm nay Khánh Ngọc đã 58 tuổi rồi.

Chúc cho Khánh Ngọc sớm khỏi bệnh và cầu trời Phật cho em nói lại được dù biết rất khó vì bác sĩ cũng cho biết em sẽ không nói được từ giờ tới cuối đời, mong phép màu xảy ra".

