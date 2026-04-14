Nữ ca sĩ lấy chồng đại gia Việt kiều: "Tôi mà đẹp thì nhiều người dụ dỗ rồi"

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Hương Thủy đã chia sẻ về tình duyên giữa mình và chồng là doanh nhân Việt kiều.



Hương Thủy lúc mới qua Mỹ

Cô nói: "Tôi và ông xã gặp nhau lần đầu trong buổi tiệc của một người bạn. Tôi nhìn ông xã không biết anh là Việt kiều. Nói thật, chồng tôi lúc đó không đẹp trai như bây giờ, bụng bia, tóc vàng. Bây giờ thì chồng tôi đẹp trai lắm.

Tôi thương chồng ngay từ lần đầu gặp vì mê giọng nói của anh ấy. Tôi nghe là biết đây là người mình có thể tin tưởng. Lúc đó chồng tôi còn chạy xe Honda, tôi tưởng là công an cơ. Tới tận khi làm giấy kết hôn mới biết ông xã là Việt kiều.

Lúc ông xã dẫn tôi về nhà thăm mẹ anh là tôi thích liền vì mẹ anh ấy đạo đức và hiền lắm, lại nói giọng miền Tây. Nhà anh ấy đang có đám giỗ nên tôi cũng lao vào làm vì thấy giống dưới quê mình quá. Mẹ anh ấy cũng tự nhiên thương tôi luôn.

Ông xã cũng quen rất nhiều cô mà chỉ thương có mình tôi. Chắc do tôi quê nhất còn bạn anh ấy ai cũng đẹp.

Hương Thủy và ông xã

Cái này tôi nói thật, hồi đó tôi chỉ được cái cao với đôi mắt thôi chứ đẹp thì không. Tôi mà đẹp thì nhiều người dụ dỗ tôi rồi đâu để tôi yên thân mà ế tới khi gặp ông xã. Da tôi hồi đó đen và xấu lắm, tới khi sang Mỹ da vẫn xấu, phải cải thiện dần dần mới được như bây giờ.

Tôi nói thật, sang đến đất Mỹ này, được mọi người xung quanh góp ý, chỉ bảo thì tôi mới đẹp dần lên, biết đi làm da, chăm sóc da, chọn quần áo. Ngày xưa tôi không biết ăn diện.

Nhắc tới đây tôi lại nhớ tới cô Lệ Thu, thương lắm. Hồi đó tôi mới qua Mỹ, cô Lệ Thu thấy tôi liền bảo "con ơi con phải vào cửa hàng mua đồ làm đẹp da đi, cô chỉ cho". Cô Lệ Thu chỉ cho tôi từng chút một.

Rồi có một chị vợ của một anh ca sĩ nổi tiếng bên Canada cũng bảo tôi "con bé này sau này giàu lắm này, đàn bà mà có da cam sành là giàu lắm". Lúc đó tôi vẫn nghèo, đâu có giàu đâu. Nói vậy để biết được da tôi lúc đó xấu thế nào".