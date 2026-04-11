Nam danh ca 67 tuổi tự tay đút cháo cho mẹ ruột 92 tuổi

Mới đây, danh ca Châu Thanh đi công việc ở Tây Ninh đã ghé qua nhà thăm mẹ ruột hiện đã tuổi cao sức yếu.

Thấy mẹ đã già yếu, Châu Thanh tự tay cầm bát cháo và đút từng thìa cho mẹ. Anh nói: "Hồi nhỏ má đút cho mình, giờ mình đút cho má. Dì hai hỏi thăm má có khỏe không. Mong má khỏe để ca cho mọi người nghe.

Châu Thanh và mẹ

Hồi xưa má ca hay lắm, xinh đẹp, là hoa hậu làng quê Phước Chỉ. Ba tôi từ Bến Tre lên tận Tây Ninh lặn lội đi tìm má. Má mới nằm viện 5 ngày, hôm nọ còn nói ngọng, đi không được vì bị tai biến nhẹ. Cũng mừng là giờ má khỏe hơn rồi. Má phải ăn nhiều nha để có sức khỏe.

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi ăn má đều đút cho tôi, giờ tới lượt tôi đút cho má. Bây giờ được đút cho má tôi vui quá. Má thích ăn bánh canh sắc, nên hôm nào con sẽ mua cho má ăn. Con cầu mong má trọn đời sống bên con. Ăn hết chỗ này là má sẽ khỏe lại. Má còn sống con mừng lắm.

Tôi cũng mang cho má hai chai sâm với mấy loại thuốc làm từ rau củ của Mỹ. Người Mỹ ít ăn rau cỏ nên họ chế ra loại thuốc đó, đầy đủ các loại chất dinh dưỡng từ rau cỏ. Từ nhỏ tới giờ mới được cho má ăn cháo, vui quá! Đó giờ là mua về cho má ăn, má bệnh mới có dịp ngồi đút. Mai tôi sẽ lắp thêm máy lạnh cho má mát.

Hôm nọ nằm viện, má còn nói khó lắm, nhờ châm cứu, tẩm bổ nên nay khỏe hơn rồi. Má tôi năm nay 92 tuổi, vẫn còn minh mẫn lắm, thích niệm Phật tụng kinh nên mỗi lần má lên Sài Gòn má đều ở nhà tụng kinh còn tôi hát".

Vừa đút cháo, Châu Thanh vừa trò chuyện, hỏi han mẹ. Anh còn động viên mẹ ăn hết bát cháo và liên tục khen ngợi. Mẹ của nam danh ca tuy yếu nhưng vẫn minh mẫn, hỏi gì cũng nhớ và tỏ ra khá vui mừng, phấn khởi khi thấy con trai về thăm. Trước khi về, Châu Thanh còn ôm hôn mẹ vô cùng tình cảm, hiếu thảo.