Nam NSƯT diễn ở Hải Dương xong vội bay về TP.HCM đến nhà Vũ Linh làm 1 việc giữa sóng gió dư luận

Tùng Ninh |

Ngay sau khi đáp xuống sân bay, Kim Tiểu Long đã vội tới nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long sau khi diễn xong ở Hải Dương đã vội đổi vé máy bay gấp để bay về TP.HCM tới nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thắp hương cho ông nhân ngày giỗ.

Kim Tiểu Long

Dù vội vàng đi từ Hải Dương về nhưng Kim Tiểu Long vẫn rất chu đáo mua một giỏ trái cây lớn, đẹp để mang tới nhà thắp hương cho nghệ sĩ Vũ Linh.

Một Youtuber là bạn của Kim Tiểu Long tên Trần Nam trên đường ra sân bay đón nam nghệ sĩ đã lên tiếng trước những dị nghị, sóng gió dư luận hướng về Kim Tiểu Long chỉ vì không mời con gái Vũ Linh là Hồng Loan hát chung.

"Tôi sẽ cập nhật hình ảnh anh Kim Tiểu Long hôm nay đi đến nhà chị Hồng Loan như thế nào, để mọi người thấy hai anh chị vẫn giữ tình cảm tốt đẹp, không phải như người ta nói Kim Tiểu Long thế này thế kia.

Lâu lâu có một chương trình thì anh Kim Tiểu Long sẽ mời chị Hồng Loan hát giao lưu chung thôi chứ không phải chương trình nào cũng mời lên hát chung. Còn phải mời những người khác lên hát.

Mong mọi người cứ suy nghĩ bình thường là được còn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Có những người nói này nói kia là tùy họ, chúng tôi không thể cấm cản được".

Ngay sau khi đáp xuống sân bay, Kim Tiểu Long đã vội tới nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Anh kính cẩn thắp hương và cúi lạy trước bàn thờ, di ảnh cố nghệ sĩ.

Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn thắc mắc vì không thấy Hồng Loan xuất hiện tiếp đón Kim Tiểu Long.

Trước đó, Kim Tiểu Long luôn dành cho Hồng Loan sự ủng hộ tuyệt đối và che chở chân thành xuất phát từ lòng kính trọng sâu sắc dành cho người thầy quá cố – NSƯT Vũ Linh. Anh không chỉ công khai bảo vệ em gái trước những sóng gió dư luận mà còn luôn đồng hành, giúp đỡ cô ổn định cuộc sống và tiếp nối các hoạt động nghệ thuật.

