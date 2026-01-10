Nữ danh ca 73 tuổi độc thân tại Mỹ: "Tôi có phước vì không nợ đàn ông"

Mới đây, Mới đây, ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang) đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường đi show cùng em gái danh ca Thanh Tuyền là danh ca Sơn Tuyền, từng nổi đình đám một thời tại hải ngoại.

Giáng Ngọc, Cam Thơ, Sơn Tuyền

Dù ở tuổi U70 nhưng Sơn Tuyền vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp và vóc dáng thon gọn, khiến ai cũng phải trầm trồ. Cam Thơ cũng phải thốt lên trước sức khỏe bền bỉ của Sơn Tuyền.

Đặc biệt, Thanh Tuyền còn được chồng cưng chiều. Cam Thơ tiết lộ: "Chị Sơn Tuyền lúc nào cũng được ông xã cưng chiều muốn chết.

Ông xã chiều chị Sơn Tuyền lắm. Tôi muốn hỏi chị Sơn Tuyền bí quyết làm sao để được chồng cưng chiều như vậy? Đừng trách tôi ganh tị với chị vì được chồng cưng chiều. Người ta bảo đứng núi nọ trông núi kia là vậy, cỏ nhà mình thì không thấy xanh, cỏ nhà người ta lại thấy xanh".

Sơn Tuyền khiếm tốn đáp: "Chắc do kiếp trước tôi tu nên kiếp này mới gặp được người tốt như vậy".

Phương Hồng Quế

Ca sĩ Giáng Ngọc nói thêm: "Cái này đúng là không ai biết được, do số mình may mắn thì gặp được người tốt. Chồng Cam Thơ cũng thương Cam Thơ còn gì".

Danh ca Phương Hồng Quế nghe vậy liền thốt lên: "Mấy người nói vậy làm tôi tủi thân quá. Tôi không có chồng mấy chục năm nay, làm gì cũng một mình.

Tôi nói vậy thôi chứ thực ra tôi cũng có cái hạnh phúc riêng là không bị ràng buộc bởi ai. Tôi qua Mỹ từ năm 39 tuổi và độc thân từ đó tới tận bây giờ. Tôi ráng giữ để đừng người đàn ông nào vào nhà tôi ở. Vào thì dễ mà ra thì khó.

Ở tuổi này mà được như vậy là khỏe rồi, không có nợ nần ràng buộc ai, đi về không phải lo nấu nướng hầu hạ ai. Tôi đi đâu cũng được. Tôi chỉ có con tôi thôi và lo cho con tôi thôi. Hạnh phúc là được ở với con.

Tôi tự cảm thấy mình có phước vì không nợ đàn ông. Tôi quen mà thấy không tốt là tôi bỏ luôn".