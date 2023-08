Nữ đại gia Trương Mỹ Lan bị lừa; lộ diện chủ tịch doanh nghiệp chỉ 20 tuổi

Tiết lộ về đại gia chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Chiều 5/8, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - thông tin, ngày 15/1 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (53 tuổi), người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng vụ án Công ty An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mà bà Lan đã chuyển cho mình nên đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc bà Lan chuyển 40 triệu USD cho ông Trí với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã nhận tội, xin nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong toả tài sản của ông Trí để đảm bảo thi hành án.

Cơ quan thuế lên tiếng về bất thường công ty yến sào xuất hóa đơn 34.000 tỷ

Liên quan đến việc Công ty TNHH Yến Sào Hubnest xuất 6 hóa đơn hơn 34.000 tỷ đồng trong 7 ngày , lãnh đạo Cục Thuế TPHCM cho biết, 6 hóa đơn ghi chuyển nhượng 339.955 hợp đồng chứng khoán phái sinh từ tháng 10/2022 đến tháng 3, theo hình thức không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Tên người mua hàng thể hiện trên 6 hóa đơn ghi là khách hàng không lấy hóa đơn và không ghi mã số thuế người mua.

Trụ sở Công ty TNHH yến sào Hubnest. Ảnh: FILI.

Qua rà soát, doanh thu trên là bất thường nên Cục Thuế TPHCM đã cho tiến hành xác minh. Thông tin từ Công ty CP Chứng khoán TPHCM (mã chứng khoán: HCM) cho thấy, ngày 18/10/2022, Yến Sào Hubnest đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại HCM. Tài khoản này được đóng vào ngày 16/6/2023.



Cục Thuế TPHCM nhận thấy, việc Yến Sào Hubnest lập 6 hóa đơn điện tử nêu trên là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Lãnh đạo Cục Thuế TPHCM cho biết thêm, dù Yến Sào Hubnest không vi phạm trong vụ xuất 6 hóa đơn, nhưng do việc kê khai chuyển chứng khoán phái sinh có trị giá rất lớn nên Cục Thuế TPHCM đã yêu cầu Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đưa doanh nghiệp vào diện giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

Chứng khoán Hòa Bình có tân chủ tịch 20 tuổi

Ngày 24/7, ông Trịnh Thanh Giảng đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân nên không đủ thời gian để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Giảng trúng cử vào Hội đồng quản trị HBS tại đại hội cổ đông thường niên 2023. Sau đó, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2023, ngoài ông Giảng thì 4 cá nhân khác là ông Lê Đình Dương, ông Lê Xuân Tùng, ông Nguyễn Anh Đức và ông Lê Tiến Dũng trúng cử vào Hội đồng quản trị HBS. Sau đó, ông Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, đến nay thì được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Dương năm nay 20 tuổi và ông Tùng (28 tuổi) đều là con trai của cựu Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình Nguyễn Thị Loan. Vào tháng 11/2021, bà Loan đã bị Công an TP. Hà Nội khởi tố do vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Thời điểm này, bà Loan còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Y dược Vimedimex (mã chứng khoán: VMD).

Du lịch Hà Nội thu về hơn 600 tỷ đồng trong 2 ngày diễn ra show Blackpink

Theo Sở Du lịch Hà Nội ước tính, trong 2 ngày 29 và 30/7 (cũng là 2 ngày Blackpink biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình), tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng hơn 170.000 lượt.

Trong đó có hơn 30.000 lượt khách du lịch quốc tế và hơn 140.000 lượt khách du lịch nội địa.

Trong 2 ngày 29 và 30/7, do lượng khách du lịch đổ về Hà Nội đạt hơn 170.000 lượt, trong đó có gần 22.000 lượt khách quốc tế lưu trú, tổng thu nhập từ du lịch đạt khoảng 630 tỷ đồng. Các thị trường khách quốc tế hàng đầu bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ...

Trong khoảng thời gian này, một số khách sạn, đặc biệt là những khách sạn nằm quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, đã ghi nhận tăng 20% công suất sử dụng phòng so với các ngày cuối tuần thông thường. Công suất trung bình của các khách sạn tại Hà Nội trong tháng 7/2023 đạt 60,8%, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thuế có phó tổng cục trưởng mới

Ngày 4/8, Tổng cục Thuế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục thuế Hà Nội - giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế .

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cho ông Mai Sơn.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trong quá trình công tác, ông Mai Sơn luôn thể hiện có năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm trong công việc; là cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ chuyên môn sâu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm, có khả năng tập hợp quần chúng, có mối quan hệ phối hợp công tác tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính.



Ông Mai Sơn đã có quá trình công tác 30 năm trong ngành tài chính và đảm đương nhiều vị trí công tác. Cụ thể, ông Mai Sơn công tác gần 6 năm tại Văn phòng Bộ Tài chính; 24 năm công tác trong ngành Thuế. Ông Mai Sơn có 4 năm giữ chức vụ Phó Cục trưởng tại Cục Thuế Hà Nội và được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội từ 4/2019 đến nay.

Rao bán dự án 'khủng' của Tân Hoàng Minh tại Phú Quốc

Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Đầu tư XD và DV TM Hà Phương . Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất thuộc dự án Thiên Bảo Phú Quốc với giá khởi điểm 25.479 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá được yêu cầu đặt cọc 3 tỷ đồng cho công ty đấu giá. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 16/8.

Tài sản Công ty TNHH XNK - đầu tư kinh doanh và dịch vụ thương mại Hà Nội với lô đất 2.641 m2 tại Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với khoản nợ hơn 62,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Xuân Nam với lô đất 1.884,4 m2 tại du lịch Thiên Bảo Phú Quốc, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với khoản nợ hơn 45,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Loan với 6 lô đất dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với giá trị tài sản đấu giá hơn 105 tỷ đồng.

Công ty CP Hạ tầng cảnh quan Green-Art với 3 lô đất dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với khoản nợ hơn 37,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mivi Việt Nam với 4 lô đất thuộc dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với khoản nợ hơn 52,2 tỷ đồng.

Phát hiện người có 300 m2 đất vẫn tranh suất mua nhà ở xã hội

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 2/8, ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty NHS, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - cho biết, sau khi rà soát danh sách bốc thăm trúng mua nhà phát hiện 7 trường hợp không đúng đối tượng và báo cáo lên Sở Xây dựng Hà Nội.

7 trường hợp bốc thăm trúng mua NƠXH Trung Văn trong số hàng nghìn người xếp hàng nhưng không đúng đối tượng (ảnh: Ngọc Mai).

Cụ thể, trong danh sách 149 người bốc trúng suất mua nhà ở xã hội (NƠXH) Trung Văn có 7 trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại các vị trí khác, hoặc nhà đất vượt quá 10 m2/người, nhưng vẫn tham gia bốc thăm. Thậm chí, có trường hợp đã có sổ đỏ 300 m2 đất.



Công ty đã hủy quyền mua của các trường hợp này. Như vậy, dự án còn 7 căn chưa bán. Công ty sẽ đăng ký lại với Sở Xây dựng Hà Nội và làm đúng quy trình bán tiếp căn này. Nếu hồ sơ nộp nhiều thì sẽ lại tổ chức bốc thăm tiếp. Chủ đầu tư sẽ thông báo công khai để người dân biết.

Lộ diện những doanh nghiệp đang sở hữu cả 'núi' tiền mặt

21 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vốn hóa tỷ USD trên sàn chứng khoán đang có gần 320.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, trong đó có đến 12 doanh nghiệp ghi nhận tiền mặt tăng mạnh trong 3 tháng qua.

Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas, mã chứng khoán: GAS) sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi lớn nhất lên tới 40.767 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7 tỷ USD. Con số này chiếm 46% tổng tài sản của GAS và tăng khoảng 3.900 tỷ đồng so với cuối quý I. Trong 6 tháng đầu năm, khoản tiền gửi ngân hàng này đã đem về cho công ty hơn 1.033 tỷ đồng lãi.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) khi sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi 36.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD. Tại ngày 30/6, tiền và các khoản tương đương tiền thể hiện trên bảng cân đối kế toán của HPG là 13.252 tỷ đồng, tăng 4.928 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn là 22.848 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) với 29.229 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm và chiếm 39% tổng tài sản. Nửa đầu năm 2023, số tiền gửi này đã mang về cho Lọc hóa dầu Bình Sơn hơn 762 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày nhận gần 3 tỷ đồng.

'Tuýt còi' liên danh nhà thầu thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 1/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Công an tỉnh để xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trái phép đối với nhà thầu khai thác đất đắp phục vụ thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Năm 2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho các đơn vị liên quan thực hiện 4 dự án cải tạo đất nông nghiệp tại các vị trí trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc để phục vụ dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Quá trình triển các đơn vị chưa thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt.

Cụ thể, kết quả kiểm tra vào cuối năm 2022, tại dự án Cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) do liên danh nhà thầu đã khai thác vượt diện tích được cấp phép; không thực hiện đúng như phương án được phê duyệt.