Nữ đại gia quyền lực khiến 1 NSƯT dù bận đi show vẫn phải tới dự tiệc

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã có mặt tại buổi tiệc của bà Trương Thị Thu Dung – cựu Giám đốc Công ty Băng đĩa nhạc Rạng Đông.



Ngọc Huyền và má Dung Rạng Đông

Ngọc Huyền gọi bà Trương Thị Thu Dung là "má Dung" một cách vô cùng thân thiết. Cô tiết lộ: "Tôi đang có mặt ở một buổi tiệc vô cùng thân mật, đặc biệt của má Dung.

Bữa tiệc này vô cùng đặc biệt. Tôi bận đi hát nhưng vẫn phải ghé qua dự. Mọi người cũng biết rồi, má Dung Rạng Đông gắn bó với tôi suốt bao nhiêu năm nay, từ thời tôi mới khởi nghiệp tới giờ.

Tên tuổi của tôi từ thời mới khởi nghiệp được xây dựng bởi công ty băng nhạc Rạng Đông của má Dung. Giờ thì má Dung giao công ty lại cho người khác quản lý còn má hiện chỉ làm Chủ tịch thường trực Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam thôi. Dù bận cỡ nào tôi cũng phải tham gia tiệc của má. Mọi người có thể thấy, đang có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tới dự tiệc. Chúc má Dung và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam ăn nên làm ra!".

Về phía mình, bà Trương Thị Thu Dung cũng tỏ ra yêu mến Ngọc Huyền, gọi cô là "con gái" và nói: "Cảm ơn con gái yêu Ngọc Huyền".

Được biết, không chỉ buổi tiệc cuối năm này mà bất cứ buổi tiệc nào của bà Trương Thị Thu Dung cũng có mặt Ngọc Huyền nếu cô về nước. Ngọc Huyền cũng luôn mời bà Dung tới dự các buổi tiệc của mình, cho thấy sự kính trọng và thân thiết giữa nữ nghệ sĩ và "bà bầu" quyền lực.

Ngoài Ngọc Huyền, trong buổi tiệc cuối năm có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như NSND Ngọc Giàu, nghệ sĩ Kiều Mai Lý…

Ngọc Huyền rất lễ phép với các nghệ sĩ lớn tuổi, ra chào từng người. NSND Ngọc Giàu cũng rất quý mến Ngọc Huyền, liên tục khen ngợi: "Con tôi nó ca là xuất sắc".

Bà Trương Thị Thu Dung được biết đến là một nữ đại gia quyền lực trong giới nghệ sĩ cải lương miền Nam. Được biết, bà Dung còn là "mẹ nuôi" của cố ca sĩ Phi Nhung và từng bỏ tiền đỡ đầu Phi Nhung làm liveshow Tình yêu bất tận năm 2015 với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng thời điểm đó nhưng chỉ bán vé với giá 150 ngàn đồng.