Nữ đại gia ngành giáo dục gom thêm 102 triệu cổ phiếu ACB chỉ trong 2 tháng, nắm giữ danh mục trị giá gần 10.000 tỷ đồng

Nhóm cổ đông Âu Lạc đã hoàn tất gom ròng gần 17 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 7,01% ngay trước thềm ACB vượt đỉnh 6 tháng.

Ngày 26/3, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy lần đầu công bố trở thành nhóm cổ đông lớn của Ngân hàng ACB với tổng lượng nắm giữ đạt 257,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,01% cổ phần.

Đến ngày 1/6, tổng sở hữu của cả nhóm đã tăng lên xấp xỉ 360 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu vượt 7%.﻿

Như vậy chỉ trong 2 tháng, nhóm cổ đông này đã mua thêm hơn 102 triệu cổ phiếu.﻿ Ước tính với mức giá giao động khoảng 23-24.000 đồng/cp tổng số tiền để mua vào khoảng quanh 2.300 tỷ đồng.

Sự dịch chuyển của dòng vốn nội bộ diễn ra ngay trước thềm Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Theo thông báo, ngày 16/06/2026 tới đây ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu, tương ứng tổng cấu phần chi trả đạt 10.273 tỷ đồng.

Riêng cổ tức tiền mặt (700 đồng/cổ phiếu), ACB dự chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán vào ngày 23/06. Đối với phương án phát hành hơn 667,76 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức (tỷ lệ 100:13), ngân hàng sẽ dùng nguồn vốn 6.677,6 tỷ đồng trích từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 51.366 tỷ đồng lên mốc 58.044 tỷ đồng.

Nền tảng hỗ trợ đà tích lũy của các nhóm cổ đông lớn còn được bảo đảm bởi kết quả kinh doanh quý I/2026 khả quan. ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 6.989 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng sau thuế đạt gần 4.320 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5%.

Tính đến ngày 31/03/2026, quy mô tổng tài sản của ngân hàng vượt mức 1,03 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt gần 701.212 tỷ đồng và tiền gửi của khách hàng ghi nhận ở mức 569.110 tỷ đồng.

Phản ứng tích cực trước chuỗi thông tin bổ trợ, cổ phiếu ACB đã ghi nhận phiên bùng nổ mạnh mẽ trong ngày 09/06/2026. Thị giá ACB tăng +4,95% lên mức 26.500 đồng/cổ phiếu, chính thức thiết lập mức đỉnh cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Ở mức giá này, lượng cổ phiếu do nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy nắm giữ có trị giá 9.540 tỷ đồng. Với đợt chi trả cổ tức sắp tới, nhóm này sẽ nhận về hơn 250 tỷ đồng.﻿

Bên cạnh vai trò Chủ tịch HĐQT của Công ty vận tải biển Âu Lạc, bà Ngô Thu Thúy và gia đình còn đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác trong đó có bất động sản và giáo dục, trong đó nổi tiếng nhất là hệ thống trường quốc tế British International School.﻿