Nữ chính phim "Sex is Zero" U50 da căng bóng: Bí quyết trẻ lâu khiến nhiều người kinh ngạc, hóa ra không khác "tình địch" Song Hye Kyo là bao

Cách đây 22 năm, Ha Ji Won từng gây xôn xao khi thủ vai nữ chính trong bộ phim " Sex is Zero ". Vẻ đẹp nóng bỏng, quyến rũ cùng khả năng diễn xuất ăn ý của cô khiến người xem không thể rời mắt. 22 năm sau, Ha Ji Won đã bước sang tuổi U50 nhưng vẫn khiến người hâm mộ phải kinh ngạc bởi vẻ trẻ đẹp của mình.

Người đẹp sinh năm 1978 trong hiện tại vẫn sở hữu làn da căng bóng. Cô tự tin đăng những bức ảnh mặt mộc lên trang cá nhân, tự tin nở nụ cười tươi hết cỡ không sợ lộ dấu hiệu thời gian.

Ha Ji Won cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh thể hiện cuộc sống thư giãn như vẽ tranh, đi du lịch... Những gì nữ chính "Sex is Zero" đang làm khá giống lối sống của Song Hye Kyo - nàng ngọc nữ của màn ảnh Hàn. Đặc biệt là vẻ ngoài tươi trẻ rạng rỡ của làn da, việc không sợ lão hóa... cả hai đều rất giống nhau.

Điểm thú vị hơn nữa, nữ chính "Sex is Zero" từng vướng nghi vấn là người thứ 3 khiến mối tình Song Hye Kyo - Hyun Bin tan vỡ, khi cô đóng cặp với Hyun Bin trong phim "Secret Garden".

Từ rất nhiều điểm liên quan, trùng hợp một cách ngẫu nhiên ấy, người ta phát hiện hóa ra bí quyết trẻ lâu của Ha Ji Won cũng có nhiều điểm tương đồng với quốc bảo nhan sắc xứ Hàn.

1. Ha Ji Won uống sinh tố bí ngô làm đẹp da

Chia sẻ với truyền thông, Ha Ji Won cho biết, cô thường xuyên uống sinh tố làm từ bí ngô, sữa tươi và mật ong để giữ gìn làn da căng bóng, ít dấu hiệu lão hóa.

Bí ngô cũng là loại quả được Song Hye Kyo vô cùng yêu thích. Cô nàng thường xuyên ăn súp bí ngô để đẹp da, chống viêm, giữ gìn vóc dáng nuột nà.

Nghiên cứu cho thấy, trong bí ngô chứa rất nhiều vitamin C có vai trò tăng sinh collagen hiệu quả, giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng theo thời gian. Loại vitamin này chiếm vị trí quan trọng hàng đầu để giữ gìn vẻ ngoài tươi trẻ. Các chuyên gia luôn nhắc nhở mỗi ngày ăn đủ protein và vitamin C để tăng sinh collagen, chúng tốt hơn nhiều loại thực phẩm bổ sung collagen ngoài thị trường là vì thế.

2. Ha Ji Won hạn chế thực phẩm chứa muối

Ăn quá nhiều muối là nguyên nhân gây phù nề, tích nước trong cơ thể, đồng thời gây nhiều bệnh nguy hiểm như hại mạch máu, xơ cứng động mạch, dễ mắc các bệnh tim mạch. Ăn nhiều muối cũng hại thận, nguy cơ mắc bệnh thận tăng cao.

Để giữ gìn ngoại hình thon gọn, tươi trẻ và phòng tránh bệnh tật, Ha Ji Won luôn chú ý hạn chế muối trong chế độ ăn. Cô luôn dè chừng với những món ăn nhiều muối như thực phẩm chế biến sẵn, thịt nguội, xúc xích...

Đây cũng là thói quen mà ngọc nữ Song Hye Kyo duy trì vì cơ thể thon gọn, gương mặt thanh thoát, không bị sưng phù dù ngày càng nhiều tuổi hơn.

3. Ha Ji Won uống soju pha chanh để cải thiện da cấp tốc

Nữ chính "Sex is Zero" thích uống rượu soju pha nước cốt chanh để da sáng mịn và căng bóng. Cô có sở thích pha 3 quả chanh với loại rượu này, thêm thìa mật ong, một chút soda. Chỉ mất vài phút chế biến là mỹ nhân có ngay thức uống ngon miệng lại còn có lợi cho da bởi lượng chanh lớn cung cấp nguồn vitamin C dồi dào.

Nếu như Song Hye Kyo thích uống nước chanh tươi trong giai đoạn cần ép cân mà không sợ da xấu nhão thì "người thứ 3" lại có kiểu uống nước chanh phức tạp hơn nhiều. Bù lại, hiệu quả được chính mỹ nhân họ Ha đánh giá rất cao.

Dù thế nào chăng nữa, những bí quyết trẻ lâu của 2 mỹ nhân đều rất đáng học hỏi vì ngoài đời, họ đều tự tin với mặt mộc không tì vết. Họ đều sống thư giãn, yêu bản thân, không sợ lão hóa dù tuổi ngày càng nhiều thêm.

