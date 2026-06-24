Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân, liên quan việc "yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường" làm thủ tục hành chính.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân sau vụ việc công chức tại Điểm phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) bị phản ánh có thái độ ứng xử chưa phù hợp với người dân.



Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường Ngọc Hà. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 22-6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà.

Theo phản ánh, ông V.H. đến UBND phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu thay cho mẹ là cụ N.T.T.H. (92 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực tư pháp - chứng thực, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ H. phải trực tiếp có mặt. Khi ông V.H. trình bày mẹ tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường, cán bộ này hướng dẫn ông đưa cụ về nhà và thực hiện cuộc gọi video sau 17 giờ 30 cùng ngày để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, sau khi kết nối cuộc gọi, cán bộ tiếp nhận cho rằng trường hợp của cụ H. không đủ điều kiện thực hiện thủ tục ủy quyền. Ông V.H. đề nghị cán bộ đến nhà xác minh thực tế vì nơi ở chỉ cách trụ sở phường khoảng 200 m nhưng không được chấp thuận. Sau đó, ông được hướng dẫn mời hai người con ruột của cụ H. đến phường để làm các thủ tục liên quan.

Ngay trong sáng 23-6, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, lãnh đạo Chi nhánh số 3 cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình công dân để lắng nghe ý kiến, nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình phục vụ, đồng thời gửi lời xin lỗi và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy việc hướng dẫn chuyên môn được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành. Tuy nhiên, cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế về kỹ năng giao tiếp, ứng xử và cách thức truyền đạt thông tin, dẫn đến công dân và gia đình chưa đồng thuận, phát sinh phản ánh.

Theo Thường trực Thành ủy Hà Nội, vụ việc đã để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là đối với thân nhân, gia đình người có công. Vì vậy, Thường trực Thành ủy yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm. Cùng với đó, giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.