Nữ ca sĩ Việt mất 12 năm mới chạm đỉnh sự nghiệp, chỉ 1 câu hát đã nổi tiếng khắp Trung Quốc

Chỉ với 1 câu hát, nữ ca sĩ này phủ sóng khắp mạng xã hội Trung Quốc, lập nên một dấu mốc mà đến nay rất ít nghệ sĩ Vpop có thể chạm tới.

Một câu hát tiếng Việt phủ sóng khắp Trung Quốc

See Tình là một trong những bản hit đặc biệt nhất sự nghiệp Hoàng Thùy Linh. Ca khúc ra mắt tháng 2/2022, sau đó xuất hiện trong album LINK và nhanh chóng được chú ý nhờ màu disco-pop tươi sáng, tiết tấu nhanh, phần hook dễ nhớ cùng cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

See Tình - Hoàng Thùy Linh

Ban đầu, See Tình là một bản hit trong nước. Nhưng chỉ sau vài tháng, ca khúc bắt đầu nổi tiếng khắp trên mạng xã hội Trung Quốc. Một đoạn nhạc chưa đến 30 giây, đặc biệt là câu hát “tình tình tang tang”, bất ngờ phủ sóng Douyin. Từ clip nhảy, biến hình, thời trang đến các video giải trí, giai điệu này liên tục được sử dụng làm nhạc nền và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc Việt hiếm hoi bùng lên mạnh mẽ tại thị trường tỷ dân.

See Tình của Hoàng Thùy Linh trở thành hiện tượng ở Trung Quốc

Nhiều khán giả Trung Quốc không hiểu nghĩa câu hát nhưng vẫn hát theo bằng phiên âm “ Ting Ting Tang Tang ”. Chính đoạn hook lặp lại, bắt tai và dễ tạo động tác đã giúp ca khúc vượt qua rào cản ngôn ngữ. Hàng triệu video nhảy theo See Tình trên Douyin từng được ước tính đạt hơn 4 tỷ lượt xem, ca khúc cũng nhiều lần xuất hiện trong các chương trình truyền hình Trung Quốc và được truyền thông nước này gọi là “thần khúc”.

Chi Pu, Ella, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến diễn See Tình tại Đạp Gió 2023

Năm 2023, ca khúc xuất hiện trên sân khấu Đạp Gió 2023. Trong vòng công diễn, Chi Pu cùng Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê lựa chọn biểu diễn bản hit này. Tiết mục sau đó đứng đầu trong tất cả team, tiếp tục giúp See Tình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Diễn viên Tiết Gia Yến hát See Tình

Không chỉ nghệ sĩ trẻ, nhiều gương mặt kỳ cựu của làng giải trí Hoa ngữ cũng lựa chọn biểu diễn ca khúc. Nghệ sĩ Tiết Gia Yến từng trình diễn phiên bản tiếng Trung của See Tình trên sóng truyền hình, cho thấy sức lan tỏa của bài hát không còn giới hạn ở các nền tảng video ngắn mà đã bước vào đời sống giải trí đại chúng.

Sức lan tỏa của See Tình không chỉ dừng ở Trung Quốc mà còn lan sang nhiều thị trường châu Á. Ca khúc từng được loạt nghệ sĩ, idol và người nổi tiếng bắt trend như Thái Y Lâm, Angelababy, Vương Hạc Đệ, Trương Nghệ Hưng, PSY, Shindong, Seunghoon, Jang Wonyoung, Yena hay Moonbin. Đặc biệt, BLACKPINK từng nhảy See Tình tại concert Born Pink ở Mỹ Đình, trong khi các vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc Lee Da Hyeon và Kim Yeon Kyung cũng gây sốt khi nhảy theo ca khúc này ngay trên sân đấu.

Cơn sốt See Tình lan rộng khắp châu Á

Sức sống của bài hát cũng không chỉ nằm ở vài đoạn clip bắt trend. MV chính thức hiện đã vượt hơn 74 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi các phiên bản phổ biến trên Spotify từ bản gốc, remix đến speed up cũng đạt hơn 130 triệu lượt nghe. See Tình trở thành một trong những ca khúc Việt hiếm hoi có đời sống riêng ngoài biên giới, được nghe, được nhảy theo và được nhận diện ở nhiều cộng đồng khán giả châu Á và thế giới và chưa có ca khúc nào vượt qua được tầm ảnh hưởng của See Tình đến hiện tại.

12 năm để Hoàng Thùy Linh lấy lại hào quang bằng âm nhạc

Trước khi có See Tình phủ sóng khắp Trung Quốc và thế giới, Hoàng Thùy Linh từng mất đúng 12 năm để đi từ một gương mặt trẻ được chú ý đến cú bùng nổ lớn với Để Mị Nói Cho Mà Nghe . Năm 2007, sự nghiệp của cô bất ngờ chững lại giữa lúc đang có độ nhận diện cao với khán giả trẻ. Phải đến năm 2019, nữ ca sĩ mới thật sự trở lại đỉnh cao bằng một bản hit đủ sức thay đổi cách công chúng nhìn về mình.

Hoàng Thùy Linh mất 12 năm để lấy lại hào quang bằng âm nhạc



Những năm đầu trở lại với âm nhạc, Hoàng Thùy Linh theo đuổi dòng dance-pop và liên tục phát hành các sản phẩm như Nhịp Đập Giấc Mơ, Đừng Vội Vàng, Cho Nhau Lối Đi Riêng. .. Các ca khúc giúp cô duy trì hoạt động nhưng chưa tạo được dấu ấn đủ lớn để bứt phá giữa thị trường Vpop đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ.

Bước ngoặt đến vào năm 2016 với Bánh Trôi Nước . Lần đầu tiên, Hoàng Thùy Linh kết hợp chất liệu văn học Việt Nam với âm nhạc điện tử hiện đại, đồng thời đầu tư mạnh về hình ảnh, trang phục và yếu tố mỹ thuật trong MV. Sản phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực và mở ra hướng đi riêng cho nữ ca sĩ là khai thác văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ pop đương đại.

Bánh Trôi Nước và Để Mị Nói Cho Mà Nghe chính là bước ngoặt trong sự nghiệp Hoàng Thùy Linh

Ba năm sau, Hoàng Thùy Linh thực sự bứt phá với Để Mị Nói Cho Mà Nghe . Lấy cảm hứng từ nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng, giúp hình tượng "cô Mị" phủ sóng mạng xã hội. Thành công này cũng mở đường cho album Hoàng, dự án được đánh giá là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ thời điểm đó.

Không dừng lại ở một bản hit, Hoàng cho thấy Hoàng Thùy Linh đã định hình thành công phong cách âm nhạc riêng. Từ Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Kẽo Cà Kẽo Kẹt, Duyên Âm đến Em Đây Chẳng Phải Thúy Kiều , các sản phẩm đều sử dụng chất liệu văn hóa dân gian, văn học hoặc tín ngưỡng Việt Nam nhưng được thể hiện bằng tư duy pop hiện đại. Đây cũng là điều giúp cô tạo nên bản sắc khác biệt giữa thị trường Vpop.

Album LINK tiếp tục nối dài thành công của Hoàng Thùy Linh khi được Pitchfork gọi là "đỉnh cao của lịch sử nhạc Việt"

Ba năm sau, album LINK tiếp tục nối dài thành công đó. Bên cạnh See Tình , các ca khúc như Gieo Quẻ, Bo Xì Bo hay Kẽo Cà Kẽo Kẹt đều nhận được sự quan tâm của khán giả, cho thấy Hoàng Thùy Linh không còn phụ thuộc vào một bản hit đơn lẻ mà đã sở hữu một thương hiệu âm nhạc riêng. Album nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, đồng thời mang về hàng loạt giải thưởng lớn.

Hoàng Thùy Linh tổ chức Vietnamese Concert vào năm 2023 liveshow cá nhân quy mô lớn đầu tiên trong sự nghiệp

Sau thành công của LINK, Hoàng Thùy Linh tổ chức Vietnamese Concert vào năm 2023 liveshow cá nhân quy mô lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Chương trình tái hiện toàn bộ hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ, từ những ca khúc đánh dấu bước chuyển như Bánh Trôi Nước, Để Mị Nói Cho Mà Nghe đến các sáng tác trong album LINK. Đây được xem là cột mốc khẳng định vị thế của Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm kiên trì theo đuổi con đường riêng.

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh tiếp tục xuất hiện dày đặc trong các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Năm 2025, cô góp mặt trong các hoạt động thuộc Đại lễ A80, tham gia diễu hành, đồng diễn và biểu diễn ở những sân khấu mang màu sắc quốc gia.

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh tiếp tục xuất hiện dày đặc trong các chương trình nghệ thuật quy mô lớn

Sang đầu 2026, nữ ca sĩ tiếp tục được nhắc đến khi biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ, các sự kiện chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc và nhiều lễ hội văn hóa - du lịch ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, Hoàng Thùy Linh còn được Ban Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn trao Thư cảm ơn, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật thời gian qua. Từ một nghệ sĩ từng phải mất nhiều năm để định hình lại tên tuổi, cô hiện là gương mặt thường xuyên được lựa chọn ở các chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam.

Từ hành trình hơn một thập kỷ định hình bản sắc đến màn bùng nổ năm 2019, rồi hiện tượng See Tình phủ sóng Trung Quốc, Hoàng Thùy Linh đã đi một đường dài để lấy lại vị trí của mình trong Vpop. Không ồn ào chạy theo thị trường, nữ ca sĩ chọn xây dựng bản sắc bằng âm nhạc mang màu sắc Việt và từng bước biến nó thành lợi thế riêng mà ít có nghệ sĩ Việt nào làm được.

Không ồn ào chạy theo thị trường, Hoàng Thùy Linh chọn xây dựng bản sắc bằng âm nhạc mang màu sắc Việt và từng bước biến nó thành lợi thế riêng mà ít có nghệ sĩ Việt nào làm được

Bên cạnh âm nhạc, đời tư của cô cũng nhiều lần được chú ý vì tin đồn tình cảm với Đen Vâu, dù cả hai chưa từng trực tiếp xác nhận. Ở thời điểm hiện tại, việc Hoàng Thùy Linh liên tục xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật quy mô lớn và được ghi nhận bởi Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho thấy cô không chỉ có hit, mà còn có một hành trình đủ dài để được nhìn nhận như gương mặt đại diện cho màu sắc văn hóa Việt trong nhạc pop.

Ảnh: FBNV



