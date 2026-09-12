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Nữ ca sĩ SN 2003: "Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ngoài về"

Tùng Ninh
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"Tôi và cả ekip phải ăn đậu phụ suốt cả dự án" – Phương Mỹ Chi nói.

Mới đây, chương trình Sao Check đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Phương Mỹ Chi. Tại chương trình tuần này, Phương Mỹ Chi chia sẻ về dự án mới của mình mang tên Dân chơi dân ca.

Cô nói: "Tôi nghe fan của tôi nói rằng đi đâu cũng gặp Phương Mỹ Chi. Nhất là năm 2025 vừa rồi, tôi tham gia tận hai cuộc thi và đóng phim điện ảnh Nhà gia tiên. Mọi người gặp tôi đến ngán ngẩm, cảm giác như tôi đang tấn công mọi người.

Nữ ca sĩ SN 2003: "Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ngoài về" - Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi

Vì thế, đến giữa năm 2026 này, tôi quyết định có một cuộc tổng tấn công lần nữa với dự án mới. Dự án này không dừng lại ở một album mà còn nhiều hoạt động khác nữa.

Đây là dự án tôi đặt nhiều tâm huyết vào vì không chỉ là công sức của một mình tôi mà còn là của cả một tập thể đông người. Album này tôi lấy cảm hứng từ nhiều loại hình văn hóa Việt Nam.

Nữ ca sĩ SN 2003: "Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ngoài về" - Ảnh 2.

Tôi thấy, nếu đã đầu tư nhiều như vậy thì không thể nào chỉ dừng lại ở một album hay lan tỏa về tinh thần, phải có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa. Vì thế nên tôi mới muốn làm dự án này rộng hơn nữa.

Tôi và cả ekip phải ăn đậu phụ suốt cả dự án, chỉ ăn cơm với đậu phụ. Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ở bên ngoài về. Phải dành hết tiền để làm dự án mới này".

Trở lại cùng album Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi chính thức cởi bỏ chiếc áo "người kể chuyện sách giáo khoa" để hóa thân thành một cô gái tuổi đôi mươi biết yêu, biết vương vấn. Cô mang hát xoan Phú Thọ, xòe Thái, hay Khmer Nam Bộ vào những bản phối Pop, Rock, Afrobeat.

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Tags

Phương Mỹ Chi

sao Việt

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