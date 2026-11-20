"Tôi tự học, tự đi tìm quán để hát, tự tìm mua bài hát và dành dụm từng khoản tiền nhỏ làm sản phẩm âm nhạc" – Kiều Oanh nói.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Kiều Oanh. Nữ ca sĩ mang đến một kỷ vật là chiếc bông tai hình bươm bướm màu tím.

Kiều Oanh

Cô xúc động nói: "Lúc đầu gia đình không mấy ủng hộ tôi theo đuổi con đường nghệ thuật vì lo lắng đây là một nghề gian khó, bấp bênh đối với một cô gái tỉnh lẻ lập nghiệp tại thành phố như tôi.

Gia đình tôi không thuộc hàng giàu có, chỉ có món quà duy nhất là chiếc bông tai hình bươm bướm này.

Lúc mới từ quê lên TP.HCM là giai đoạn vô cùng khó khăn với tôi. Tôi phải tự thân vận động hoàn toàn. Tôi tự học, tự đi tìm quán để hát, tự tìm mua bài hát và dành dụm từng khoản tiền nhỏ làm sản phẩm âm nhạc.

Mỗi khi hoàn thành sản phẩm, tôi đều gửi về cho gia đình xem nhưng có những sản phẩm gia đình chỉ xem mà không nói gì. Thậm chí, ba mẹ tôi còn không thèm nhận. Nhưng tôi vẫn kiên trì và dần chinh phục các thành viên khó tính nhất trong nhà mình.

Cả nhà từ tư vấn hát Bolero ban đầu chuyển sang hỗ trợ hết mình khi tôi chọn theo đuổi nhạc nhẹ".

Về ảnh hưởng của nhạc AI ngày nay, Kiều Oanh nói: "Chính tôi từng là nạn nhân của nó khi các sản phẩm tôi đầu tư ra mắt lại bị AI bắt chước và khán giả biết đến nhiều hơn cả bản gốc.

Ban đầu tôi cũng không tránh khỏi cảm giác buồn lòng, nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhìn nhận ở góc độ tích cực.

Ca sĩ ảo giúp khán giả có thêm phiên bản mới để lắng nghe, đồng thời giúp tôi rút kinh nghiệm làm tốt hơn cho các sản phẩm sau. Tôi nói thẳng, AI không bao giờ sở hữu được những khoảnh khắc, cảm xúc và sự trình diễn thực tế của người nghệ sĩ trên sân khấu.

Tôi chưa từng coi cạnh tranh là áp lực mà xem đó là động lực phát triển. Tôi chỉ sợ bị lạc hậu và thụt lùi.

Tôi thường xuyên nghiên cứu thị hiếu khán giả từng ngày, từng tháng, thậm chí có những đêm trăn trở gác tay lên trán nhìn trần nhà để phân tích lý do các bài hát thịnh hành, từ đó không ngừng nâng cấp bản thân và đem tới những cảm xúc trọn vẹn nhất cho người nghe".