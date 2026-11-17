"Trong cuộc sống và công việc đôi lúc cũng bị thiệt thòi" – nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên đã chia sẻ thẳng thắn một điều ít ai biết về bản thân. Bà tâm sự: "Tôi không phải là người khéo mồm, ngoại giao không giỏi, không biết nịnh nên nhiều khi cũng bị bị thi phi vớ vẩn. Bởi vậy trong cuộc sống và công việc đôi lúc cũng bị thiệt thòi.

Nhưng đổi lại ai hiểu tôi thì họ vẫn cứ thương và cứ yêu. Nhưng quan trọng hơn tôi thấy tâm mình nhẹ nhõm và thanh thản và vẫn có những người cần yêu thương họ vẫn yêu thương mình, vậy là đủ".

Đi kèm bài đăng, nữ nghệ sĩ chia sẻ một bức ảnh đứng hát ngoài trời, xung quanh là đông đảo khán giả ủng hộ. Bà còn nhắc tên ca sĩ Thái Thùy Linh, gọi là con gái yêu và chia sẻ: "Bức ảnh cũng ra gì phết nhỉ. Một thời cũng rất yêu thương và oanh liệt".

Ca sĩ Thái Thùy Linh gọi nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên là "u" một cách đầy thân thương và đáp lại: "Những ngày sôi nổi không bao giờ quên u nhỉ? Hôm nào u muốn lên đồi chơi lại ới bọn con đón u nhé".

Nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả cũng vào ủng hộ, động viên nghệ sĩ Hồng Liên. Nghệ sĩ ưu tú Dương Khánh Hòa bày tỏ: "Kệ ai nói chị thì nói, em vẫn cứ yêu chị".

MC Mạnh Thắng cũng chia sẻ: "U của con lúc nào cũng nhiệt tình và chu đáo mà. Luôn yêu quý u ạ".

Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên sinh năm 1957 tại Nam Định, là giọng ca gạo cội gắn liền với dòng nhạc dân ca và trữ tình cách mạng Việt Nam. Dù ban đầu theo học ngành kế toán, bà bén duyên với nghệ thuật từ năm 1979 và gắn bó sự nghiệp ca hát tại Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 2012. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng lối ngâm thơ da diết, bà đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các ca khúc kinh điển như Sợi nhớ sợi thương, Đóng nhanh lúa tốt và Hoa cau vườn trầu.

Với những cống hiến bền bỉ cho nền âm nhạc nước nhà, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2002. Sau khi rời công tác quản lý và biểu diễn chuyên nghiệp, bà vẫn giữ trọn ngọn lửa đam mê khi tích cực tham gia các chương trình âm nhạc thiện nguyện và tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình tại Hà Nội.