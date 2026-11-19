"Tôi bị nghiện đi thi" – Lê Vũ Phương nói.

Mới đây, chương trình Ẩn số tỏa sáng đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lê Vũ Phương.

Tại chương trình tuần này, Lê Vũ Phương chia sẻ về sự nghiệp của mình. Anh nói thẳng: "Chính bản thân tôi là một ẩn số về dòng nhạc của mình. Tôi vẫn đang tiếp tục khám phá những khả năng chưa được khai phá.

Cô giáo tôi từng dạy, mỗi người đều có những điều đặc biệt và khả năng phi thường mà đôi khi chính bản thân chưa nhận ra. Vì vậy, điều quan trọng là phải dám thử sức để tìm thấy những thế mạnh tiềm ẩn.

Tôi bị nghiện đi thi. Tôi nói thật, mặt tôi khá dày. Từ năm 2006 đến năm 2019, tôi trải qua tổng cộng 13 lần tham gia các cuộc thi âm nhạc. Có những lần chưa đạt kết quả như mong đợi nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Sau 13 năm nỗ lực, nam ca sĩ cuối cùng cũng chạm đến ngôi vị quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2019.

Với tôi, thành công không chỉ đến từ một danh hiệu mà còn là quá trình bản thân từng bước bộc lộ khả năng, xác định rõ màu sắc âm nhạc và chinh phục khán giả. Tôi hiểu rằng mỗi người có một thời điểm tỏa sáng khác nhau. Có thể trước đây chưa đủ duyên hoặc chưa thật sự phù hợp nhưng nếu không ngừng cố gắng, cơ hội vẫn có thể đến với tôi vào một thời điểm thích hợp.

Sở trường của tôi là tình ca và dòng nhạc xưa. Tôi vẫn luôn duy trì sở trường này nhưng không muốn tự giới hạn bản thân trong một màu sắc âm nhạc duy nhất. Thời gian gần đây, tôi thử sức với dân ca. Tôi dành đến ba năm để sáng tác và thể hiện những ca khúc do chính mình viết.

Việc tôi thay đổi phong cách không phải là sự từ bỏ sở trường mà là cách bổ sung thêm màu sắc cho hành trình nghệ thuật.

Âm nhạc nó không có giới hạn và không bắt buộc mình phải khăng khăng như vậy hoài. Việc có thể thể hiện nhiều thể loại cũng giúp nghệ sĩ mở rộng cơ hội làm nghề, thích nghi với nhu cầu đa dạng của các chương trình và khán giả".

Nam ca sĩ khuyên các đàn em: "Các bạn hãy đi thi nhiều vào. Đừng quá lo lắng trước khả năng thất bại. Dù kết quả là bị loại từ vòng đầu, được bước tiếp vào chung kết hay đạt giải thưởng, mỗi lần thử sức đều mang lại những bài học quý giá. Đó là cơ hội để người trẻ va chạm, nhận ra khả năng của bản thân và học hỏi từ những người có kinh nghiệm.

Điều quan trọng nhất là phải xác định được đam mê và kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình.

Cứ thi đi, để cọ xát, mình va chạm, mình biết khả năng của mình ở đâu và mình học hỏi thêm. Nhìn lại 13 lần thi, tôi hiểu rằng nếu bản thân bỏ cuộc sau những lần thất bại đầu tiên, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay".

Được biết, Lê Vũ Phương từng kiệt sức vì chạy 13 show một tối.