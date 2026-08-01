Nữ ca sĩ sinh năm 1995 vướng loạt cáo buộc về ma tuý phải đi tù, nay trở lại ai cũng không nhận ra!

Scandal ma túy với T.O.P (BIGBANG) là vụ việc nổi cộm gắn với tên tuổi của Han Seo Hee.

Mới đây, "ác mộng showbiz" Han Seo Hee đã chia sẻ một số bức ảnh trên mạng xã hội, cho người hâm mộ thấy một phần cuộc sống hiện tại của cô. Hiện cựu thực tập sinh này đang tận hưởng chuyến đi du lịch Paris, Pháp.

Diện trang phục giản dị như áo phông trắng và quần jeans, cô thu hút sự chú ý với những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, mái tóc dài và vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ. Những bức ảnh khác còn ghi lại cảnh Han Seo Hee selfie trên máy bay và thưởng thức kem trong chuyến đi. Lớp trang điểm tự nhiên và vẻ ngoài thanh lịch, tươi tắn hơn hẳn của cựu thực tập sinh 31 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng.

Han Seo Hee hiện đang đi du lịch Pháp. Ảnh: Instagram

Cô đổi sang phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch hơn. Ảnh: Instagram

Lớp trang điểm tự nhiên và vẻ ngoài thanh lịch, tươi tắn hơn hẳn của cựu thực tập sinh 31 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Ảnh: Instagram

Dù Han Seo Hee vướng nhiều bê bối, là "ác mộng showbiz", song cư dân mạng vẫn phải khen vẻ ngoài của cô: "Han Seo Hee trông thật thanh lịch", "Có vẻ như đã điềm tĩnh hơn trước", "Tôi suýt chút nữa thì không nhận ra đó", "Hình ảnh ngây thơ này thật bất ngờ"...

Ảnh: Instagram

Dù Han Seo Hee tai tiếng, cư dân mạng vẫn dành lời khen cho visual của cô. Ảnh: Instagram

Han Seo Hee sinh năm 1995, từng làm thực tập sinh tại nhiều công ty giải trí khác nhau, bao gồm Jellyfish Entertainment, Fantagio, và Big Hit Entertainment. Cô gái này từng có tiềm năng ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ. "Ác mộng Kbiz" từng xuất hiện trong chương trình The Birth of a Great Star 3 của đài MBC vào năm 2012, cho thấy khả năng ca hát và được biết đến trước công chúng.

Scandal ma túy với T.O.P (BIGBANG) là vụ việc nổi cộm gắn với tên tuổi của Han Seo Hee. Năm 2017, cựu thực tập sinh này bị bắt vì sử dụng cần sa và trong quá trình điều tra, cô đã khai ra việc sử dụng cần sa cùng với T.O.P tại nhà riêng của anh. Vụ việc gây chấn động lớn, khiến T.O.P bị kết án, phải ngừng phục vụ cảnh sát nghĩa vụ quân sự và nhận án treo. Han Seo Hee cũng bị kết án 3 năm tù giam và 4 năm quản chế. Trong quá trình điều tra vụ này, cô tiếp tục bị phát hiện sử dụng ma túy đá (methamphetamine).

T.O.P từng "lên bờ xuống ruộng" với cô gái này. Ảnh: Dispatch

Sau đó, Han Seo Hee tiếp tục tố cáo B.I (iKON) cố gắng mua cần sa và LSD (1 loại ma túy tổng hợp) từ cô vào năm 2016. Ban đầu, cô hợp tác với cảnh sát nhưng sau đó lại thay đổi lời khai dưới áp lực từ Yang Hyun Suk (cựu chủ tịch YG Entertainment). Vụ việc này đã dẫn đến việc B.I rời khỏi iKON và YG Entertainment, đồng thời khiến Yang Hyun Suk cũng vướng vào cáo buộc đe dọa, che giấu vụ việc. Trong thời gian chịu án quản chế, Han Seo Hee tiếp tục bị phát hiện dương tính với chất gây nghiện trong cuộc kiểm tra ma túy bắt buộc vào năm 2020. Vào năm 2021, tòa án tuyên phạt cô 1 năm 6 tháng tù giam vì vi phạm các điều khoản quản chế và tái sử dụng ma túy.

B.I phải rời khỏi iKON do bị Han Seo Hee tố cáo. Ảnh: Dispatch

Han Seo Hee thường xuyên có những bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhắc đến hoặc ngụ ý về các idol Kpop khác, gây ra nhiều tin đồn và tranh cãi. Cô từng bị cáo buộc cố gắng thao túng dư luận hoặc tìm kiếm sự chú ý bằng cách lôi kéo các nhân vật nổi tiếng vào những câu chuyện của mình. Cô gái này được mệnh danh là "kẻ gây rối" hay "tai họa" của Kpop. Cô không chỉ liên tục vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, mà còn là nguồn cơn của nhiều bê bối chấn động liên quan đến các thần tượng hàng đầu.

Nhiều người đặt câu hỏi về động cơ của cô khi liên tục "bóc phốt" các idol. Một số cho rằng cô đang cố gắng hạ bệ những người khác để thu hút sự chú ý hoặc vì những mâu thuẫn cá nhân. Do việc thay đổi lời khai và liên tục vướng vào ma túy, lời nói của Han Seo Hee thường bị đặt dấu hỏi về độ tin cậy, mặc dù một số tiết lộ của cô đã dẫn đến những cuộc điều tra lớn. Han Seo Hee đã trở thành một biểu tượng tiêu cực trong ngành giải trí Hàn Quốc, một lời cảnh tỉnh về mặt tối của sự nổi tiếng và những cám dỗ mà các thực tập sinh và idol có thể đối mặt.

Han Seo Hee là cô gái tai tiếng nhất showbiz Hàn. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Kbizoom