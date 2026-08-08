Nữ ca sĩ rời Việt Nam sang Mỹ nói thẳng: "Tôi thấy không đáng để tiêu số tiền quá nhiều như vậy"

"Thường thì các nữ ca sĩ nổi tiếng luôn ngồi ghế thương gia để thể hiện vị trí, đẳng cấp của mình nhưng chị Hồng Ngọc thì không" – MC Nguyên Khang nói.

Vừa qua, trong chương trình The Khang Show, ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ về thói quen di chuyển bằng máy bay của mình. Nữ ca sĩ cho biết cô thường chỉ mua vé hạng phổ thông và không muốn bỏ thêm một khoản tiền lớn để sử dụng vé hạng thương gia, trừ khi được hãng bay nâng hạng.

Hồng Ngọc và chồng

Hồng Ngọc kể, có lần cô bất ngờ được hãng hàng không nâng cấp từ vé phổ thông lên hạng thương gia. Cảm thấy vui, nữ ca sĩ lập tức nhắn tin cho chồng để khoe.

"Lúc đó tôi đang ngồi trên máy bay và bất ngờ vì được hãng bay nâng cấp vé của mình thành hạng thương gia nên mới nhắn với chồng mình để khoe.

Dĩ nhiên, được ngồi trên ghế hạng thương gia thì rất tuyệt vời rồi nhưng tự nhiên khiến tôi suy nghĩ.

Tôi chợt nghĩ, có nhiều người khác còn đang mệt mỏi vì phải bay xa nhưng phải ngồi ghế phổ thông chật chội. Thực ra nó chỉ khác ở cảm giác và suy nghĩ của tôi thôi chứ thực ra tôi cũng toàn mua vé hạng phổ thông, cũng ngồi từng đó tiếng trên máy bay.

Nếu không thích thì cũng chẳng ai ép tôi ngồi ghế đó được. Tôi cũng từng trải qua cảm giác phân vân, lựa chọn xem nên mua vé thương gia hay phổ thông để rồi quyết định mua vé hạng phổ thông.

Tôi thấy không đáng để tôi tiêu một số tiền quá nhiều như vậy cho một tấm vé bay. Chênh lệch giá tiền giữa hạng thương gia và hạng phổ thông là rất lớn", cô nói.

Hồng Ngọc cũng kể một câu chuyện liên quan đến các con. Theo nữ ca sĩ, các con cô từng tích điểm với hãng hàng không để có cơ hội được nâng hạng khi bay từ Mỹ về Việt Nam. Thông thường, cả gia đình 5 người đều được nâng hạng trên những chuyến bay này.

Tuy nhiên, có lần gia đình không còn suất nâng hạng. Khi các con hỏi, Hồng Ngọc nói rõ rằng lần đó cả nhà không được. Nhìn thấy các con có phần buồn, cô đã giải thích cho các con về giá trị của việc biết đủ và trân trọng những gì mình đang có.

"Tôi nói trong xã hội này tất cả mọi người đều kiếm tiền rất khó khăn, không nên đòi hỏi quá nhiều. Ít ra các con còn được ngồi máy bay. Có những người còn chưa bao giờ được lên máy bay.

Nói đâu xa, chính gia đình bên ngoại nhà tôi cũng chưa bao giờ được lên máy bay cùng cả nhà để bay đi đâu đó. Trong thời buổi kinh tế như bây giờ thì điều đó là vô cùng khó khăn. Số tiền chênh lệch kinh khủng lắm", Hồng Ngọc chia sẻ.

Quan điểm của nữ ca sĩ khiến MC Nguyên Khang dành nhiều lời khen. Anh cho rằng Hồng Ngọc dù là một ngôi sao vẫn giữ cách sống giản dị, không đặt nặng chuyện phải hưởng những đặc quyền tương xứng với vị trí của mình.

"Tôi rất quý cách chị Hồng Ngọc luôn nghĩ cho gia đình, cho chồng con. Chị là người phụ nữ ở vị trí ngôi sao, có quyền chính đáng để hưởng thụ các quyền lợi riêng là đi vé thương gia. Hơn nữa, đó còn là hình ảnh của ca sĩ nữa", Nguyên Khang nói.

Theo MC, nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng thường lựa chọn khoang thương gia khi di chuyển, nhưng Hồng Ngọc lại không đặt nặng chuyện đó. Anh trân trọng sự giản dị cũng như cách nữ ca sĩ cân nhắc chi tiêu cho gia đình.

"Chị rất giản dị và thương chồng, tiết kiệm tiền cho chồng, cho gia đình. Đó là điều khiến tôi trân trọng", Nguyên Khang bày tỏ.