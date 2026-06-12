Nữ ca sĩ mặc áo dài đi xe ôm, gặp chuyện nguy hiểm rùng mình

"Dù gặp sự cố bất ngờ, tôi vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh", Dương Hồng Loan nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Dương Hồng Loan. Tại đây, nữ ca sĩ chỉa sẻ: "Điều khiến tôi hạnh phúc nhất trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật là được nghe khán giả mở nhạc của mình ở khắp mọi nơi.

Từ những chuyến xe đò, quán cà phê ven đường cho đến những ngôi nhà bình dị, tôi đi đâu cũng thấy họ mở nhạc của tôi và nghe tôi hát.

Có lần tôi đang đi, xe ô tô của tôi gặp sự cố giữa đường. Tôi vừa mở xe cửa bước xuống, chị bất ngờ nghe vang lên ca khúc của mình từ một nhà dân gần đó. Khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng đặc biệt ấy mang đến cho tôi niềm vui và sự xúc động lớn, bởi đó là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu thương và sự ghi nhớ của khán giả dành cho mình.

Bên cạnh những ánh hào quang trên sân khấu, tôi còn gặp một sự cố khá nguy hiểm trong dịp chạy show Tết. Lịch trình ngày hôm đó vô cùng dày đặc, tôi phải liên tục di chuyển giữa bốn chương trình khác nhau. Tôi bị kẹt xe nghiêm trọng trên cầu, buộc buộc phải bắt xe ôm để kịp giờ biểu diễn.

Đang ngồi trên xe ôm, phần ống quần bên trong bộ áo dài của tôi vô tình bị cuốn vào bánh xe và rách ngay trước giờ lên sóng. Tới giờ nghĩ lại tôi vẫn rùng mình. Dù gặp sự cố bất ngờ, tôi vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khéo léo dùng tà áo dài che đi phần trang phục bị hỏng và hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn.

Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy đây là một kỷ niệm vừa hồi hộp vừa đáng nhớ trong sự nghiệp".

Bận rộn với công việc, Dương Hồng Loan vẫn nỗ lực cân bằng thời gian cho gia đình. Cô nói đây là 2 thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của cô.

"Niềm yêu thích nghệ thuật đã có trong tôi từ khi còn bé. Khi lớn lên được theo đuổi đam mê là điều không gì hạnh phúc bằng. Hạnh phúc hơn nữa là gia đình đã ủng hộ tôi hết mình, cho nên trong mỗi buổi đi diễn, tôi vui vì lúc nào cũng có gia đình đi theo hỗ trợ", giọng ca bolero bộc bạch.

Dương Hồng Loan tâm sự thêm, nếu không làm nghệ thuật, chắc bây giờ cô đã làm một thư ký văn phòng hay lập trình viên, kế toán. Nhưng đối với nữ ca sĩ, được đi hát là niềm hạnh phúc. Sau ánh đèn sân khấu, Dương Hồng Loan thừa nhận bản thân "bình thường hơn cả những người bình thường".