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Nữ ca sĩ lấy chồng 2 là bầu show lớn ở Mỹ: "Mọi người bảo tôi chuyển giới sao lại đẻ con được"

Tùng Ninh
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"Chị giải phẫu thành công nên đẻ ba đứa á em" – Hồng Ngọc trả lời một cư dân mạng.

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã đáp trả một bình luận trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "Đọc một comment của một bạn nói "Em xin lỗi chị Ngọc, lúc trước em tưởng chị là con trai". Chị giải phẫu thành công nên đẻ ba đứa á em".

- Ảnh 1.

Hồng Ngọc

Chia sẻ của Hồng Ngọc khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả thích thú. Nhiều người cho rằng, Hồng Ngọc vẫn có sự nữ tính, quyến rũ của một người phụ nữ và đặc biệt biết lo toan, chăm lo cho chồng, gia đình. Đó là một đức tính, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.

Hồng Ngọc vào nghề với hình ảnh tóc tém khá nam tính, lại có tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, phong cách biểu diễn cũng rất cứng cáp, cùng chất giọng alto trầm khàn nên bị nhiều người đồn đại là tomboy, chuyển giới. Thậm chí, mỗi khi chụp hình cùng các nữ đồng nghiệp khác, Hồng Ngọc cũng tỏ ra nam tính hơn, và còn xưng "anh" với các đồng nghiệp nữ.

Tuy nhiên, Hồng Ngọc không hề buồn phiền về chuyện bị đồn đại này, ngược lại còn khá thoải mái. Cô chia sẻ: "Trên Facebook, lâu lâu tôi vui vui đăng hình tóc tém, mọi người bảo tôi chuyển giới hay quá. Có đứa bảo chị này chuyển giới mà sao lại đẻ con được hay vậy. Tôi không cần nói gì hết, đẻ 3 con cho hết hồn".

- Ảnh 2.

Hồng Ngọc lúc mới vào nghề

Hiện tại, Hồng Ngọc đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng 2 là ông bầu Tâm Nguyễn tại Mỹ. Trái với hình ảnh nam tính, mạnh mẽ ở ngoài, Hồng Ngọc về nhà đúng nghĩa là người phụ nữ của gia đình.

Việc Hồng Ngọc lấy chồng, sinh con khiến từ khán giả đến đồng nghiệp đều bất ngờ. Nữ ca sĩ tiết lộ:

"Lúc tôi mới qua Mỹ, anh Bằng Kiều có hỏi tôi: Dạo này mày còn đi tụ tập cà phê, shopping không Ngọc. Tôi bảo không, chỉ ở nhà với con. Anh Bằng Kiều thốt lên: Thế cuộc đời mày chán thế hả? Chỉ ở nhà ôm con thôi à?.

Tôi bảo anh Bằng Kiều rằng tôi không thấy chán. Không chỉ anh Kiều, mọi người không ai tin rằng tôi có thể thay đổi được như vậy.

Khi tôi mang bầu lần đầu, anh Đàm Vĩnh Hưng sang nhà tôi chơi ngạc nhiên lắm, không tin vì tướng đàn ông như tôi mà lại có bụng bầu, rồi còn nấu cơm, làm việc nhà. Anh Hưng thốt lên: Anh không tin. Không ai nghĩ một người tướng đàn ông như tôi lại mang bầu, sinh con, làm nội trợ như những phụ nữ khác".

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Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

chuyển giới

Hồng Ngọc

nhạc Việt

Hải ngoại

chồng hồng ngọc

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