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Nữ ca sĩ là phó chủ tịch nghỉ hát 10 năm: "Tôi không thích nữa"

Tùng Ninh
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"Tôi cảm thấy không thích nữa, không muốn nữa" – Mỹ Lệ nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ trong vai trò giám khảo. Tại chương trình tuần này, Mỹ Lệ chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Ít ai biết, tôi từng dành nhiều năm học tập và rèn luyện âm nhạc cổ điển. Theo con đường thông thường, một người được đào tạo opera chuyên nghiệp có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tình yêu dành cho nhạc pop đương đại lại khiến tôi nhận ra bản thân có một hướng đi khác.

- Ảnh 1.

Mỹ Lệ

Whitney Houston, Celine Dion, Michael Jackson hay những ban nhạc quốc tế nổi tiếng là một phần âm nhạc ảnh hưởng tới tôi. Trong khi nền tảng được đào tạo là cổ điển, cá tính âm nhạc bên trong lại hướng nhiều hơn đến những màu sắc hiện đại. Chính sự khác biệt ấy trở thành bước ngoặt để tôi chọn con đường nhạc trẻ, thay vì tiếp tục đi theo lối đi quen thuộc của một người được đào tạo opera.

Với tôi, đó là quyết định phù hợp với khả năng và mong muốn được đến gần khán giả hơn. Thay vì cố gắng đi theo một khuôn mẫu có sẵn, tôi lựa chọn con đường riêng và xây dựng hình ảnh bằng chính năng lực của mình.

Tôi nói thẳng, tôi không xem việc làm nghề lâu dài đồng nghĩa với việc phải xuất hiện liên tục. Có một giai đoạn, tôi chủ động dừng lại.

- Ảnh 2.

Trước đó, tôi từng tham gia nhiều chương trình, làm giám khảo, biểu diễn và xuất hiện thường xuyên. Nhưng sau đó, gần 10 năm tôi không ra sản phẩm mới và gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước.

Đó đơn giản là thời điểm tôi không còn cảm thấy hứng thú với việc tiếp tục xuất hiện trên sân khấu. Tôi cảm thấy không thích nữa, không muốn nữa.

Tôi không cảm thấy bản thân còn nhiều điều mới mẻ để đưa đến khán giả. Khi không còn cảm thấy sự sáng tạo và hứng thú, tôi chọn cách dừng lại thay vì cố gắng bám lấy sân khấu bằng mọi giá.

Với tôi, việc một nghệ sĩ có lúc chững lại là điều bình thường. Điều quan trọng nằm ở bản lĩnh của mỗi người và khả năng tự quyết định con đường của mình.

Tôi không xem việc tạm rời sân khấu là thất bại, bởi nếu muốn trở lại, tôi tin bản thân vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Đến hay đi cũng là do quyết định của tôi".

Mỹ Lệ được biết đến là ca sĩ đại gia của showbiz. Tuổi 54, nữ viên mãn bên chồng doanh nhân Việt kiều Đức và 2 con gái. Ngoài nghệ thuật, cô còn làm phó chủ tịch tập đoàn của ông xã.

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