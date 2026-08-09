HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ đình đám kể chuyện quá khứ với Bằng Kiều

Tùng Ninh
|

"Con trai tôi thì có nhiều kỷ niệm với nhà anh Bằng Kiều vì lúc mới qua Mỹ là nó ở nhà anh Kiều" – Ngọc Anh nói.

Vừa qua, tại một buổi tiệc tại nhà ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Ngọc Anh đã chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và đàn anh trong quá khứ.

Nữ ca sĩ sang Mỹ nói quá khứ của Bằng Kiều với mình - Ảnh 1.

Gia đình Nguyễn Ngọc Anh

Cô nói: "Ngày xưa tôi và anh Bằng Kiều vào học Nhạc viện cùng nhau, đó là khóa năm 1991. Chúng tôi còn hát cùng ban nhạc Chìa khóa vàng, nên có nhiều kỷ niệm với nhau lắm.

Thời đó không có gì chơi nên cứ học xong là mấy anh em tôi lại trèo lên cây ngồi chờ đến tiết học sau, rồi hát cải lương, hát chèo, cứ hát hò với nhau. Anh Bằng Kiều học khoa Kèn, còn tôi học khoa Thanh nhạc, nhưng lại học với nhau nhiều môn chung.

Anh nhạc sĩ Xuân Phương cũng ở trong ban nhạc Chìa Khóa Vàng với chúng tôi, nhưng học thì trước chúng tôi nhiều khóa. Trong ban nhạc thì anh Xuân Phương chơi kèn, anh Bằng Kiều chơi guitar và hát, còn tôi cũng hát.

Chính vì anh Bằng Kiều hát hay quá, nổi tiếng quá nên được vài năm là bỏ đi hát luôn, không chơi nhạc cụ nữa. Mọi người thường biết anh ấy là ca sĩ nhưng học chuyên môn là kèn.

Con trai tôi thì có nhiều kỷ niệm với nhà anh Bằng Kiều vì lúc mới qua Mỹ là nó ở nhà anh Kiều. Beckham (con trai cả của Bằng Kiều) cũng chơi với con trai tôi.

Nữ ca sĩ sang Mỹ nói quá khứ của Bằng Kiều với mình - Ảnh 2.

Ngọc Anh và Bằng Kiều

Con trai tôi cũng theo con đường âm nhạc, vừa hát vừa sáng tác, chuyên sáng tác những bài về Chúa. Trong đầu nó bây giờ chỉ có nhạc và đạo thôi, không có gì khác. Nó cũng chưa có bạn gái, chỉ tập trung vào sự nghiệp, công việc trước và chuyên tâm sáng những bài hát về đạo".

Tiếp đó, Ngọc Anh chia sẻ thêm về bố mẹ cô. Hiện tại, ông bà cũng đang ở Mỹ cùng con gái: "Bà nội (mẹ Bằng Kiều) là thế hệ trước bố tôi. Cả bà nội và bố tôi đều học ở trường Sân khấu Việt Nam cũ, học về diễn xuất để làm diễn viên sân khấu chứ không phải ca hát.

Bà nội ở bên khoa Kịch, bố tô ở bên tuồng cổ, còn mẹ tôi là đạo diễn sân khấu. Bố tôi hay đóng vai vua trong các vở tuồng, chuyên đóng những nhân vật lịch sử như Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Quang Trung…

Như vậy là tôi được sinh ra trong gia đình nghệ thuật, vừa đẻ ra đã được nghe toàn âm nhạc với sân khấu, nghe tuồng".

Mạnh Quỳnh: "Những ai liên quan đến tôi đều nợ tôi hết"
Tags

Bằng Kiều

Ngọc Anh

Hải ngoại

sao Việt

mẹ bằng kiều

nhạc Việt

nghệ sĩ miền bắc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

01:40
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại