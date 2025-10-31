Nữ ca sĩ chuyên hát nhạc Phật giáo: "Từ ngày hát, tôi có sức khỏe, hạnh phúc"

Mới đây, chương trình Kính đa chiều đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thùy Trang - người đã gắn bó nhiều năm với dòng nhạc Phật giáo.

Thùy Trang

Tại đây, Thùy Trang kể về cơ duyên đến với nhạc Phật giáo: "Tôi còn nhớ ngày trước có một chú nhạc sĩ mời đến hát ở chùa.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng cửa chùa là nơi rất trang nghiêm, nên không biết thể hiện như thế nào, vì vậy đã từ chối lời mời. Sau đó, có một vị thầy nhờ tôi hát một bài được trích từ phần kệ hồi hướng, những đoạn nhỏ thường đọc khi tụng kinh.

Ngày xưa ở quê, má thường dắt tôi đi chùa tụng kinh nhưng tụng hoài mà không thuộc. Thế nhưng khi nhận lời vị thầy và thu âm bài hát đó, tôi lại thuộc rất nhanh. Từ đó, tôi bén duyên với nhạc Phật giáo.

Việc thể hiện các bài kinh qua âm nhạc giúp tôi dễ cảm nhận và ghi nhớ hơn: Những bài kệ hay bài kinh khi chỉ đọc thì khó nhớ, nhưng khi được các nhạc sĩ chuyển tải thành ca khúc, tôi hát lên lại thấy dễ thuộc hơn và cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc hơn. Bài hát mà quý vị Phật tử cũng như khán giả yêu mến nhất là bài Lệ Phật Quán Âm, sáng tác của chú nhạc sĩ Hàn Châu.

Mỗi dòng nhạc có cái hay khác nhau, đối với nhạc Phật giáo, mỗi lần tôi hát tôi thấy cái tâm rất an lạc.

Mỗi lần đi thu âm, hoặc là đi đến chùa biểu diễn, cảm giác của tôi là không còn suy nghĩ gì nữa hết. Tôi cứ đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc đó tốt nhất để đem đến cho quý vị Phật tử những lời dạy của Phật.

Dù biết rằng dòng nhạc Phật giáo kén người nghe, nhưng tôi vẫn chọn gắn bó với nó trong nhiều năm. Tôi cảm thấy, từ ngày hát nhạc Phật giáo thì tôi có sức khỏe, hạnh phúc".

Về sự đón nhận của khán giả, Thùy Trang xúc động: "Khán giả yêu mến rất nhiều. Có thời gian tôi tạm ngưng hoạt động cả chục năm. Khi hoạt động lại, tôi hát ca khúc Lệ Phật Quán Âm, dù đã nghỉ rất lâu, nhưng khán giả vẫn nhớ tới tôi.

Đi đâu cũng vậy, khán giả biết tôi qua những ca khúc Phật giáo. Tôi nghĩ là khán giả sẽ quên tôi, nhưng khi hát nhạc Phật giáo thì họ lại càng yêu mến nhiều hơn nữa".

Về sự khác biệt giữa nhạc đạo và nhạc đời, Thùy Trang cho biết: "Theo tôi nghĩ thì giai điệu đều giống nhau, nhưng ca từ phải khác rồi. Ca từ là những lời Phật dạy và những câu kinh, câu kệ, nó khác với nhạc đời.

Tôi cho rằng khi thể hiện, người ca sĩ phải trân quý từng con chữ. Dòng nhạc đời mà tôi hát như nhạc quê hương, nhạc trữ tình có lời lẽ ca ngợi quê hương đất nước, tôi cũng trân quý. Nhưng khi hát nhạc đạo, tôi trân quý theo một cách khác, cảm giác rất là thiêng liêng. Khi mà tôi có thể thả hồn vào ca khúc thì cảm thấy an nhiên tự tại lắm".