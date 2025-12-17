Nữ ca sĩ bỏ nghề đi nước ngoài 20 năm: "Bác sĩ nói người ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào"

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Như Hảo trong vai trò giám khảo.

Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ tiêu chí chấm thi: "Những ca khúc về cha mẹ mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Hát về cha mẹ luôn làm tôi rơi nước mắt. Tôi biết ơn khi được làm giám khảo vì những ca khúc giúp tôi trở lại với những ký ức về gia đình.

Như Hảo

Bởi vậy, với vai trò giám khảo, tôi đặt nặng yếu tố cảm xúc hơn kỹ thuật khi chấm điểm thí sinh. Hát về cha, về mẹ thì cảm xúc là điều quan trọng nhất.

Trong số các thí sinh, tôi đặc biệt ấn tượng với Quỳnh Cầm. Tiết mục của Quỳnh Cầm không chỉ chinh phục tôi bởi giọng hát, mà còn ở cách bạn chọn bài, phối nhạc và truyền tải cảm xúc".

Như Hảo cũng tiết lộ: "Về cá nhân tôi, hiện tại tôi không có câu chuyện tình lãng mạn nào để kể. Chuyện tình của tôi đã khép lại từ lâu. Bây giờ tôi chỉ có một người bạn tri kỷ, không phải người yêu, nhưng đang mắc bệnh nặng. Bác sĩ nói người ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên tôi thương và lo lắng cho người ấy rất nhiều.

Về việc thông tin đời tư xuất hiện dày đặc trên mạng, tôi khá chạnh lòng. Tôi hy vọng mọi người đừng đăng quá nhiều về chuyện hôn nhân, hãy để khán giả nhớ đến những gì tôi đã cống hiến cho nghệ thuật.

Dù vậy, tôi không hối hận khi từng chia sẻ thật lòng về câu chuyện cá nhân. Sau hơn 20 năm sống ở nước ngoài, cuộc sống hiện tại của tôi đã ổn định, nhẹ nhàng hơn.

Ngày đầu xa quê tôi buồn và nhớ sân khấu lắm. Nhưng rồi con cái lớn lên, cuộc sống quen dần, giờ mọi thứ đã tốt đẹp. Nếu được quay lại quá khứ, điều duy nhất tôi muốn thay đổi chính là khoảng thời gian rời xa sân khấu. Tôi sẽ không bỏ nghề mười mấy năm. Đó là điều khiến tôi tiếc nhất.

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, tôi thừa nhận đỉnh cao đã qua, nhưng hiện tại, tôi vẫn sống hết mình với những gì có thể làm.

Bây giờ tôi làm được gì sẽ cố gắng hết sức, không lưu luyến hay níu kéo quá khứ. Nhưng tôi vẫn nhớ những ngày đầu gian khó khi xuống Sài Gòn theo học nghề, từ vật chất đến tinh thần đều chật vật. Những người đã giúp đỡ chị lúc đó luôn in đậm trong lòng và trở thành kỷ niệm đáng trân trọng trong hành trình của chị".

Như Hảo cho biết thê, lần trở về Việt Nam này diễn ra khá bất ngờ, nên cô chưa có kế hoạch dài hạn: "Tuy nhiên, tôi đang tất bật thu âm và quay hình những nhạc phẩm của cố NSƯT Bắc Sơn. Ông nổi tiếng với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Tôi sẽ thể hiện hơn 10 bài, bao gồm cả những ca khúc nổi tiếng và những tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi".