Nguyễn Văn Chung: "Trời ơi, nhận được tiền tác quyền tôi mới lấp đầy được"

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.



Nguyễn Văn Chung

Tại đây, nam nhạc sĩ đã chia sẻ về cơ duyên đến với sáng tác âm nhạc của mình: "Lúc đó, tôi đang học năm nhất ngành Du lịch – Khách sạn tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học. Theo đúng ngành học thì tôi ra trường sẽ đi làm hướng dẫn viên du lịch hoặc lễ tân tại các khách sạn 5 sao.

Nhưng từ năm nhất tôi yêu một cô gái ở xa qua Yahoo chat. Hết năm nhất thì người yêu tôi đi nước ngoài mất và chúng tôi chia tay. Tôi mất liên lạc với cô gái đó, buồn quá nên lấy cây đàn ra tập, học chơi nhạc cho vơi bớt nỗi buồn. Thế là tôi sáng tác từ lúc nào không biết.

Tôi cũng không biết vì sao lại sáng tác được. Chắc tôi phải cảm ơn cô gái đó vì nhờ thất tình mà tôi tìm được đúng nghề nghiệp và trở thành một nhạc sĩ.

Đến mười mấy năm sau đó tôi có gặp lại cô gái ấy ở nước ngoài. Chính cô ấy tự tìm đến tôi bằng một nick ảo".

MC Nguyên Khang nghe vậy liền thốt lên: "Hay nhỉ, đây gọi là thất tình tích cực. Nhiều người thất tình xong tìm đến những cách tiêu cực còn Nguyễn Văn Chung thì tìm đến được đúng nghề nghiệp của mình.

Như vậy, Nguyễn Văn Chung phải cảm ơn cô gái đó vì đã giúp Nguyễn Văn Chung lấp đầy trái tim bằng âm nhạc".

Nguyễn Văn Chung nói thẳng: "Tôi phải viết biết bao nhiêu bài hát mới lấp đầy được. Trời ơi, nhận được tiền tác quyền tôi mới lấp đầy được. Cứ viết mà không nổi tiếng thì làm sao lấp đầy được".

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ trẻ thành công và sung sức nhất của làng nhạc Việt, nổi tiếng với khả năng sáng tác đa dạng. Mặc dù từng theo học ngành Công nghệ Thông tin, nhưng ngọn lửa đam mê âm nhạc từ thuở bé đã thôi thúc anh rẽ lối.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào khoảng năm 2004, khi anh bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên, và nhanh chóng được đón nhận.

Anh không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng, tự mày mò các phần mềm và kỹ thuật phối khí. Thành công đến từ sự kiên trì, nỗ lực và một tư duy làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Các ca khúc của anh, như Nhật Ký Của Mẹ, Vầng Trăng Khóc, hay Con Đường Mưa, đã khẳng định tài năng và vị trí vững chắc của anh trong lòng công chúng, trở thành những bản hit "quốc dân" được yêu thích qua nhiều thế hệ. Con đường đến với âm nhạc của Nguyễn Văn Chung là minh chứng cho việc đam mê thực sự sẽ dẫn đến thành công rực rỡ.