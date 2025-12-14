Nam NSƯT ăn chay trường: "Rất nghiệt ngã cho tôi"

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ sân khấu kịch gạo cội là NSND Hồng Vân, NSƯT Đại Nghĩa, nghệ sĩ Trung Dân, diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên Lê Khánh.



Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ cùng nhau chia sẻ về công nghệ AI hiện nay. NSƯT Đại Nghĩa than vãn: "Tôi biết sơ sơ về AI, cũng giống như mọi người đang dùng hiện nay. Nhưng tôi cũng thường xuyên bị kẻ xấu dùng AI lấy mặt mình ghép vào những lời nói nào đó không phải tôi nói. Tôi cũng là một nạn nhân của AI.

Đại Nghĩa

Rất nghiệt ngã cho tôi ở chỗ, clip gốc tôi đang nói về vấn đề ăn chay thì họ lấy clip ghép vào câu chuyện về cờ bạc, quảng cáo cho cờ bạc. Đó là điều tôi vô cùng phẫn nộ. Tôi không hiểu sao người ta lại có thể làm như thế với tôi. Từ câu chuyện ăn chay mà họ xuyên sang cờ bạc luôn".



Đại Nghĩa được biết tới là một nghệ sĩ ăn chay trường suốt nhiều năm qua và anh thường xuyên chia sẻ về việc ăn chay, hướng dẫn cách nấu đồ chay.

Trấn Thành nhận định: "Trong thời đại công nghệ ngày nay, nếu chúng ta sử dụng AI không đúng mục đích sẽ gây tai hại cho quá nhiều người".

Trấn Thành

Diễn viên Lê Khánh bày tỏ: "Tôi thì thấy AI cũng có nhiều mặt tốt. Bây giờ có nhiều bài hát mà AI hát khá tuyệt vời, khiến tôi cảm thấy đã, đúng chất mà tôi muốn nghe".

Trấn Thành thốt lên: "Làm ca sĩ bây giờ khổ sở quá, vừa phải cạnh tranh với đồng nghiệp lại vừa phải cạnh tranh với AI nữa".

Nghệ sĩ Đại Nghĩa nói: "Hôm bữa tôi cũng có nói với anh em đồng nghiệp rằng, AI bây giờ làm được phim ảnh, ca nhạc rồi. Chỉ có bên sân khấu là AI chưa xen vào được. AI chưa thể đứng ra sân khấu mà diễn cho khán giả xem được.

Vì thế nên anh em nghệ sĩ sân khấu phải giữ gìn sân khấu".

Hồng Vân và Trung Dân

NSND Hồng Vân đồng tình: "Đúng vậy, dù còn ít hay nhiều khán giả, chúng ta vẫn phải giữ gìn nghệ thuật sân khấu. Phải quyết tâm giữ gìn".

MC Trấn Thành tiết lộ: "Ở đây, người ít lo nhất là anh Trung Dân vì tới thời buổi này anh Trung Dân vẫn dùng điện thoại cục gạch hai màu trắng đen, ít tiếp xúc với công nghệ".

Nghệ sĩ Trung Dân lên tiếng: "Đúng vậy, tôi thấy AI lảng vảng chứ chẳng biết là gì. Tôi thấy nó giả tùm lum hết. Tôi sợ nó giả tôi tới vụ gì nữa chứ đừng nói giả tôi đi cua gái".