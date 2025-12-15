Nữ NSND sở hữu nhiều biệt thự: "Tôi có khổ cũng không đau đớn như vậy"

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa và diễn viên Vân Trang, diễn viên Lê Khánh.



Bản AI của Hồng Vân

Tại đây, NSND Hồng Vân phải đối diện với bản song trùng AI của mình do một người quen đóng giả.

Ngay khi bản song trùng AI xuất hiện, mọi người đã phải trầm trồ vì diện mạo quá giống với NSND Hồng Vân.

Tuy nhiên, NSND Hồng Vân lại khẳng định: "Cái răng giống tôi thì AI cũng làm được nhưng bà này rất ốm, ốm hơn tôi nhiều.

Ban đầu AI này xuất hiện tôi thấy hết hồn vì giống quá nhưng sau một hồi nhìn kỹ lại thì không. Bà AI này khổ quá, không giống tôi. Không phải tôi! Tôi có khổ cũng không đau đớn như vậy. Nhìn bà AI này khổ triền miên. Tôi có khổ nhìn cũng hài mà cười là tươi tắn hẳn.

Tôi không biết ai đứng sau mà mắt cứ chớp hoài, tôi không có kiểu chớp mắt nhiều như thế".

NSND Hồng Vân được biết đến là một nữ nghệ sĩ thành công viên mãn, sở hữu nhiều biệt thự, biệt phủ và làm bà chủ cả một sân khấu kịch, nên có nét rất sang và quý phái, lại chuyên diễn hài nên khó lòng vào vai khổ cực.

Khác với một số song trùng ở những tập trước đó khi hé lộ nhiều thông tin chuẩn xác, song trùng của chương trình tuần này lại dùng tuyệt chiêu "tung hỏa mù" để khiến các khách mời bối rối.

Cụ thể, phiên bản AI này cố ý trả lời sai những thông tin cơ bản, từ chuyện Hồng Vân hay Trung Dân lớn tuổi hơn, thông tin về các con của Trung Dân hay tên vở kịch mà Ốc Thanh Vân và Hồng Vân từng diễn chung,...

Trong số các khách mời, Đại Nghĩa là người đầu tiên suy luận rằng đây có thể là cách song trùng đánh lạc hướng.

Tiếp đó, NSND Hồng Vân đoán đúng sau AI là diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Cô nói: "Chỉ có Lâm Vỹ Dạ mới không biết tôi lớn tuổi hơn Trung Dân hay Trung Dân lớn tuổi hơn tôi".

Trong khi đó, diễn viên Lê Khánh lại đoán nghệ sĩ Phi Điểu đứng sau vì AI có khá nhiều nếp nhăn.

Song song với những đáp án sai, song trùng cũng tiết lộ một số điểm chính xác về dàn khách mời. Song trùng biết chuyện Đại Nghĩa từng ngã bị thương qua lời chia sẻ của nghệ sĩ Đình Toàn, hay chuyện Vân Trang từng khiến nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc giận.