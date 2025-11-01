Nữ ca sĩ biết ơn một bài hát

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Đoan Trang.



Đoan Trang

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi có thói quen viết sổ tay từ khi còn rất nhỏ. Đến nay, những trang sổ đó vẫn được chị nâng niu như một phần ký ức tuổi thơ nơi lưu giữ những dòng suy nghĩ đầu đời và ước mơ thuở bé.

Khoảnh khắc tôi ghi vào sổ tay về việc muốn được làm ca sĩ là lúc tôi được tham gia một chuyến cắm trại tại thành phố Nha Trang. Chính tại đó, tôi cảm nhận được niềm khát khao cháy bỏng được đứng trên sân khấu.

Trong quãng thời gian rời xa gia đình để theo đuổi con đường nghệ thuật. Những cuốn sổ tay trở thành người bạn thân thiết để tôi gửi gắm tâm tư, giãi bày nỗi nhớ và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Với tôi, sổ tay là nguồn động lực tinh thần, giúp tôi vững vàng bước qua những thử thách đầu đời".

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, Đoan Trang xúc động nói: "Tôi luôn kiên trì nỗ lực không ngừng cho con đường âm nhạc của riêng mình.

Tôi khẳng định mình có bản lĩnh khi biết dừng lại trước những điều không thuộc về mình, đồng thời không ngừng tìm kiếm và mở ra những hướng đi mới, giúp bản thân giữ vững đam mê.

Chính nhờ bản lĩnh và sự kiên định này, tôi đã vượt qua nhiều thử thách, từ những áp lực tuổi trẻ đến những quyết định nghề nghiệp quan trọng để có được thành tựu hôm nay và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê âm nhạc một cách bền bỉ".

Về "Tóc hát", ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình, Đoan Trang chia sẻ: "Đây là một món quà đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Bài hát không chỉ được đông đảo khán giả trẻ đón nhận mà còn được ghi nhớ suốt nhiều năm qua.

Tôi vô cùng biết ơn bài hát này. Có thể nói, chính "Tóc hát" đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra hành trình sáng tạo và khẳng định dấu ấn riêng trong âm nhạc của tôi.

Trong thời gian tới, tôi sẽ remake ca khúc "Tóc hát" nhân kỷ niệm 20 năm, mang đến một phiên bản mới mẻ, phù hợp với thời đại hiện tại, đồng thời kết hợp cùng một rapper nổi tiếng để tạo nên sự độc đáo trong phong cách âm nhạc.

Qua từng trang sổ tay và từng ký ức, tôi đã xây dựng cho mình một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc và bản lĩnh, nơi ký ức tuổi thơ, đam mê sân khấu và những thử thách trưởng thành hòa quyện, tạo nên con đường nghệ thuật vững vàng và giàu cảm xúc như hôm nay".