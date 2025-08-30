Nữ ca sĩ 40 tuổi ế chồng, phải hỏi cưới Quang Lê: "Tôi hoang mang lắm"

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Như Ý đã tới dự buổi lễ công chiếu phim Mang mẹ đi bỏ tại Mỹ.

Như Ý

Sau khi xem xong phim, ca sĩ Như Ý thốt lên với Thúy Nga: "Tôi hoang mang lắm".

Thúy Nga gặng hỏi: "Tại sao lại hoang mang? Như Ý sợ về già bị con đem bỏ không nuôi à?".

Như Ý lập tức tiết lộ một ý định của cô: "Không, cái đó tôi không sợ. Tôi có con đâu mà sợ".

Thúy Nga ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao lại thế? Phải có con chứ! Như Ý định không sinh con à? Đừng nói với tôi Như Ý định không lấy chồng sinh con nhé".

Như Ý ngập ngừng: "Hên xui, không có cũng không sao".

Thúy Nga liền răn dạy đàn em: "Hạnh phúc của người phụ nữ là có chồng có con. Dù có khổ cỡ nào cũng nên làm mẹ, làm mẹ vẫn là điều thiêng liêng, hạnh phúc.

Trời ơi, tự nhiên xem xong phim thấy Như Ý hoang mang quá, chắc Như Ý cũng đang có nhiều tâm sự, nỗi niềm riêng".

Thúy Nga và Như Ý

Lúc này, Như Ý mới tâm sự nỗi lòng: "Đến giờ này tôi đã 40 tuổi rồi còn chưa có người yêu nữa thì lấy đâu ra mà có chồng với con? Tôi đang khát khao lắm, muốn yêu lắm nhưng vẫn chưa thể có người yêu nên làm sao có con được?

Tôi cũng đang muốn kiếm người yêu, đối tác đây nhưng kiếm không ra. Tôi cũng lớn tuổi rồi, đâu dễ dàng mà sinh con".

Như Ý sinh năm 1985, từng hoạt động khá sôi nổi tại Việt Nam trong vai trò ca sĩ nhạc trẻ. Sau này, cô sang Mỹ định cư và chuyên hát nhạc tình, nổi bật bởi chất giọng trầm khàn đặc trưng, hát mùi mẫn và buồn, được gọi là "bông hồng nhạc suy".

Hiện tại, Như Ý có cuộc sống ổn định về kinh tế, sở hữu nhà riêng đẹp tại Mỹ nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Cô từng nhiều lần than với Quang Lê "em ế quá rồi" và còn đề nghị Quang Lê cưới mình đến hai lần để thoát ế.

Như Ý cũng từng trải qua một vài mối tình nhưng không đến đâu. Quang Lê từng tiết lộ đường tình của Như Ý khá lận đận, có lần cãi nhau với người yêu còn bị người yêu lấy kéo cắt nát túi hiệu, phải gọi điện cho anh để tâm sự.

Từ cuối năm 2023, Như Ý thường xuyên trở về Việt Nam để biểu diễn và ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, cho thấy mong muốn được gần gũi hơn với khán giả trong nước.