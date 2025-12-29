Nữ ca sĩ 40 tuổi bị đồn được bạn trai kém tuổi mua cho 3 căn nhà ở Mỹ

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ khoảnh khắc hậu trường đi show tại Boston (Mỹ). Được biết, nữ danh hài gần như không đi diễn trong thời gian qua để tập trung buôn bán và làm Youtube nhưng dịp cuối năm này lại được mời đi show nhiều nên cũng chạy show khắp nơi.



Hoài Tâm

Cô nói: "Cuối năm này tôi nhận show hơi nhiều nên cuối tuần nào cũng phải đi show hết. Tôi đang tận hưởng một ngày bình yên, không phải lo bán hàng, chỉ ăn uống, tập kịch, đi chơi. Ở nhà tôi vẫn có người bán hàng".

Thúy Nga còn quay lại cảnh cả đoàn nghệ sĩ đông đảo ngồi xe ô tô để đi thẳng ra sân bay ngay sau đêm diễn. Được biết, lịch chạy show của các nghệ sĩ hải ngoại chỉ diễn ra dịp cuối tuần nên sau khi diễn show xong họ thường ra thẳng sân bay để bay về nhà.

Trên xe, các nghệ sĩ ngồi quây quần và nói chuyện rôm rả, cười nói liên tục, tái hiện lại cảnh nghệ sĩ hải ngoại đi show ở châu Âu trong thập niên 90, 2000s.

Danh hài Hoài Tâm còn hỏi thẳng ca sĩ Như Ý: "Tôi nghe đồn Như Ý có bồ rồi hả? Tôi còn nghe nói căn nhà Như Ý đang ở là của bạn trai mua cho xong để lại cho Như Ý ở. Tôi mới xem clip Thúy Nga và Leon Vũ tới nhà Như Ý chơi xong, nhà đẹp quá.

Tôi nghe cả phố Bolsa đồn rằng Như Ý được bạn trai mua cho 3 căn nhà 6 triệu đô".

Như Ý thốt lên: "Anh Hoài Tâm cứ làm như đàn ông có sẵn tiền để quăng vô mặt tôi vậy. Trời ơi!".

Như Ý

Hoài Tâm vẫn dồn dập "tấn công" đàn em: "Như Ý đừng chối. Tôi nghe nói bạn trai Như Ý còn kém tuổi Như Ý, mới 38 tuổi, tên có chữ H đứng đầu".

Thúy Nga nghe vậy lên tiếng hộ Như Ý: "Tất cả chỉ là lời đồn thôi. Như Ý là đại gia đó, tự kiếm tiền tự mua nhà hết, không cần dựa vào ai. Trời ơi, vào nhà Như Ý là hết hồn, phải đu từ ống nước mới vào được nhà chứ không vào bình thường được. Nhà của Như Ý gu lạ lắm".

Ở tuổi 40, ca sĩ Như Ý đang tận hưởng cuộc sống độc thân đầy tự do và sang chảnh tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Mỹ. Sau hơn 10 năm định cư, cô đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc tại hải ngoại, hoàn toàn tự chủ về tài chính nhờ đi hát mà không cần làm thêm nghề tay trái.

Không gian sống của nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi sự bài trí đậm chất nghệ thuật với tông màu tối huyền bí và một "kho báu" trang sức, đồ diễn đồ sộ khiến bạn bè phải choáng ngợp. Dù từng trải qua những thăng trầm trong tình cảm, Như Ý hiện tại chọn lối sống khép kín, hướng nội và không còn đặt nặng áp lực về việc kết hôn hay sinh con.

Hằng ngày, cô dành thời gian chăm sóc sắc vóc, giữ gìn hình thể quyến rũ bằng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.