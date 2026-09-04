Nữ biên tập viên 28 tuổi tử vong vì ung thư gan, bác sĩ tiếc nuối: "75% bệnh nhân có 1 điều, nhưng xem nhẹ"

Một trong những dòng trạng tháng cuối cùng nữ biên tập viên này để lại trên mạng xã hội là: "Chỉ mất 4 bước từ mệt mỏi đến ung thư gan và tôi chính là ví dụ điển hình".

Sự ra đi chóng vánh vì ung thư gan của nữ biên tập viên 28 tuổi Vương Á Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc) gần đây đã gây chấn động dư luận. Lý do không chỉ bởi cô còn quá trẻ, mà còn bởi vì trước khi qua đời vì ung thư gan, cuộc sống của cô luôn xoay quanh những chuỗi ngày tăng ca, mệt mỏi và thức khuya kéo dài. Câu than thở cô từng đăng trên mạng xã hội không lâu trước khi qua đời cũng khiến nhiều người phải giật mình: "Chỉ mất 4 bước từ mệt mỏi đến ung thư gan và tôi chính là ví dụ điển hình".

Cuộc chiến tuyệt vọng của nữ biên tập viên và lời hối hận muộn màng

Trong mắt đồng nghiệp, Vương Á Sơn là một nữ biên tập viên tràn đầy nhiệt huyết nhưng luôn sống trong guồng quay công việc nghẹt thở. Căng thẳng kéo dài, làm thêm giờ, thậm chí làm thâu đêm và những bữa ăn qua loa trở thành thói quen lặp đi lặp lại. Cơ thể cô liên tục phát ra những tín hiệu cầu cứu qua những cơn mệt mỏi dai dẳng, nhưng cô chỉ tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ rằng "người trẻ ngày nay ai cũng sống như mình".

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Chỉ đến khi những cơn đau bụng dữ dội hành hạ, sụt cân không phanh, cơ thể suy kiệt hoàn toàn, Vương Á Sơn mới gạt bỏ công việc để đến bệnh viện. Cô vẫn nghĩ mình bị suy nhược do làm việc quá sức và bắt đầu cân nhắc thay đổi, giảm sự tập trung cho sự nghiệp để nghĩ đến xây dựng gia đình riêng, phục hồi sức khỏe. Thế nhưng, đã không còn kịp nữa!

Kết quả chẩn đoán ung thư gan giai đoạn muộn như một gáo nước lạnh dội xuống cuộc đời cô gái trẻ. Dù lập tức nhập viện tại Bệnh viện Ung thư Thành phố Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) và phối hợp tích cực với bác sĩ nhưng vì tế bào ung thư đã xâm lấn quá sâu và di căn nhiều nơi, cô chỉ có thể chống chọi trong thời gian ngắn ngủi rồi qua đời trong sự bàng hoàng, đau đớn của gia đình và đồng nghiệp.

Trực tiếp tham gia vào quá trình điều trị của Vương Á Sơn, bác sĩ Đồ Kiến Quốc của Bệnh viện Ung thư Thành phố Hàng Châu không khỏi xót xa khi kể lại câu chuyện trên Health 2.0. Ông chỉ ra rằng, câu nói "4 bước từ mệt mỏi đến ung thư gan" của nữ biên tập viên thực chất là quá trình hủy hoại gan rất điển hình: Mệt mỏi kéo dài dẫn đến suy giảm miễn dịch, gây xơ hóa gan, tiến triển thành xơ gan và cuối cùng bùng phát thành ung thư gan.

Tuy nhiên, yếu tố nguy hiểm nhất đẩy nhanh tiến trình này lại nằm ở căn bệnh nền mà cô gái trẻ vô tình coi nhẹ: viêm gan B.

"Giới trẻ hiện nay chịu áp lực công việc quá lớn, sinh hoạt thất thường nhưng lại rất chủ quan với phác đồ điều trị viêm gan. Ở Trung Quốc, các thống kê cho thấy có 70 - 75% bệnh nhân ung thư gan nguyên phát dương tính với virus viêm gan B", bác sĩ Đồ Kiến Quốc cảnh báo.

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Cũng theo ông, viêm gan B vốn là "sát thủ thầm lặng". Khi virus âm thầm nhân lên trong cơ thể, nếu gặp điều kiện thuận lợi là thói quen thức khuya, căng thẳng tột độ và suy giảm sức đề kháng, chúng sẽ tàn phá tế bào gan với tốc độ phi mã. Việc không tái khám định kỳ khiến lá gan bị tổn thương nghiêm trọng mà người bệnh không hề hay biết, tới khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Đừng ngó lơ những tín hiệu cầu cứu từ lá gan!

Theo GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), ung thư gan đứng thứ 3 trên toàn cầu về số ca tử vong do ung thư, với khoảng 732.500 ca tử vong trong năm 2024. Ung thư gan cũng ghi nhận khoảng 843.000 ca mắc mới, đứng thứ 7 trong số các bệnh ung thư có số ca mắc cao nhất thế giới.

Dù ung thư gan nổi tiếng ác tính, bác sĩ Đồ Kiến Quốc cùng các chuyên gia tại Bệnh viện Ung thư Thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) khẳng định căn bệnh này hoàn toàn có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm. Bác sĩ Đồ Kiến Quốc từng điều trị cho một bệnh nhân xơ gan giai đoạn đầu từ năm 1995. Nhờ tuân thủ chỉ dẫn y khoa, giữ tinh thần lạc quan và từ bỏ hoàn toàn thói quen thức khuya, bệnh nhân này đã sống khỏe mạnh suốt hơn 20 năm, xơ gan thuyên giảm và xét nghiệm virus viêm gan B trở về âm tính.

Từ bi kịch của nữ biên tập viên 28 tuổi, bác sĩ Đồ Kiến Quốc cùng các chuyên gia y tế của bệnh viện một lần nữa đưa ra những quy tắc bảo vệ lá gan tuyệt đối không được lơ là, nhất là với người trẻ tuổi:

- Không xem nhẹ tiền sử viêm gan B: Bất kỳ ai mang virus viêm gan B cần thực hiện xét nghiệm tải lượng virus và siêu âm gan định kỳ 3 đến 6 tháng một lần, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ.

- Chấm dứt thói quen tàn phá gan: Loại bỏ ngay thói quen thức khuya sau 23 giờ, lạm dụng rượu bia, ăn đồ mốc, chiên dầu mỡ hay tự ý dùng thuốc bừa bãi. Việc ngủ đủ giấc và nằm nghỉ phẳng lưng giúp lượng máu lưu thông đến gan tăng thêm 30%, hỗ trợ tế bào gan tự phục hồi hiệu quả.

- Tránh để cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức: Tuyệt đối không dùng cà phê hay nước tăng lực để ép cơ thể tiếp tục làm việc khi đang mệt mỏi dai dẳng. Cần chủ động nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái và tránh căng thẳng kéo dài để không làm suy giảm hệ miễn dịch.

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- Duy trì thói quen vận động vừa sức: Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và nâng cao khả năng miễn dịch của lá gan. Tuy nhiên, nên chọn các bài tập nhẹ nhàng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể thêm mệt mỏi.

- Không chủ quan với các dấu hiệu ung thư gan: Cần đến bệnh viện kiểm tra ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt mỏi dai dẳng không rõ nguyên nhân, chán ăn, sụt cân nhanh, đau tức hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt hoặc bụng trướng tấy.

Cái chết của Vương Á Sơn là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho tất cả chúng ta. Sự bận rộn hay chủ quan hôm nay có thể phải trả giá bằng cả cuộc sống ngày mai, khi lá gan lặng lẽ gục ngã dưới áp lực của viêm gan B và lối sống kiệt sức.

Nguồn và ảnh: Hangzhou News, Health 2.0