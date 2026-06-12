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NSƯT Thành Lộc giật mình nói: "Tôi cần sống cho bản thân mình"

Tùng Ninh
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"Con người ta cho mình quyền phán xét người khác mà quên phán xét chính mình", NSƯT Thành Lộc nói.

Mới đây, tại chương trình The Antrich, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp và sự thay đổi của mình. Anh nói: "Có những lúc, bản thân tôi phải đứng trước ngã ba đường. Tôi phải quyết định xem đi hướng nào đây.

NSƯT Thành Lộc giật mình nói thẳng: "Tôi đã sống sai rồi" - Ảnh 1.

Thành Lộc

Khi tôi chia tay một lối sống đã lỗi thời với tôi, quyết định rẽ một lối đi mới, trong đầu tôi chợt nghĩ: "Ủa, sao mình không làm chuyện này sớm hơn". Rồi tôi thấy, dù muộn nhưng cũng đáng.

Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu. Sự thay đổi nhiều khi đem lại cho tôi năng lượng tích cực. Đôi khi tôi phải chạy theo guồng quay cuộc sống để rồi đánh mất mình lúc nào không biết. Đôi khi tôi phải thỏa hiệp mà không hay.

Để rồi tôi giật mình, gặp một sự cố va vào vùng tỉnh thức của tôi khiến tôi nhận ra lâu nay tôi sống chưa phải là sống, hoặc tôi đã sống sai rồi, mất đi dũng khí. Tôi cần tìm đến một nguồn sống khác và tới lúc đó tôi quyết định rẽ hướng.

NSƯT Thành Lộc giật mình nói thẳng: "Tôi đã sống sai rồi" - Ảnh 2.

Xung quanh tôi có nhiều vùng đời thoáng đãng hơn, chẳng qua tôi chưa khám phá thì bây giờ tôi khám phá. Khám phá chính mình là một điều thú vị.

Đôi khi, con người ta cho mình quyền phán xét người khác mà quên phán xét chính mình. Họ cho mình quyền đúng. Nhưng đến khi có lối rẽ mới, họ sẽ nhận ra lâu nay họ quên phán xét mình, đi sai đường mà không biết.

Trong vô thức, tôi nhận ra rằng tôi đã quên sống cho bản thân mình. Tôi giật mình nhận ra, đây là giai đoạn cần sống cho bản thân mình. Đó cũng là tái sinh".

Nhắc đến Thành Lộc, dấu ấn đáng nhớ nhất của anh chính là series kịch Ngày xửa ngày xưa tại sân khấu IDECAF - nơi anh đã gắn bó 26 năm. Vì vậy, thông tin nam nghệ sĩ rời IDECAF từng khiến công chúng bất ngờ.

Trước nhiều luồng tin, Thành Lộc đã lên tiếng xác nhận: "Tôi chia tay nơi rực rỡ nhất của mình để sống khép mình lại. Tôi muốn trải nghiệm đi vào chiều sâu hơn. Nếu trên hành trình tiếp theo, tôi gặp được những người đồng điệu, đi vào sự sâu sắc của một cõi tư duy nào đó thì chúng ta sẽ gặp lại".

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sao Việt

Thành Lộc

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