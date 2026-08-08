Nghệ sĩ Hoài Linh ở ngoài đời rất giản dị và mộc mạc. Anh vẫn mặc một chiếc áo phông, quần cộc và đội mũ lưỡi trai quen thuộc, còn đi cả dép lê.

Mới đây, kênh Sự kiện và Ẩm thực đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường liveshow sắp tới của ca sĩ Huỳnh Nhật Huy.

Được biết, đây là live show kỷ niệm 28 năm hoạt động nghệ thuật của Huỳnh Nhật Huy với tên gọi Nhật ký đời Huy, diễn ra tại phòng trà Không Tên.

Liveshow có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọc Sơn, Hoài Linh, Hồng Phượng – cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh – cùng Dương Hồng Loan, Thùy Trang.

Các nghệ sĩ có mặt từ sớm để tập dượt, chạy chương trình và chuẩn bị cho đêm diễn của Huỳnh Nhật Huy.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh thu hút nhiều sự quan tâm. Sau những biến cố, nam nghệ sĩ hiện sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Tại buổi tập, anh chủ động ngồi một mình ở hàng ghế phía sau. Tuy nhiên, các đồng nghiệp và đàn em vẫn lần lượt tới chào hỏi, trò chuyện cùng anh.

Ngoài đời, Hoài Linh vẫn giữ phong cách giản dị, mộc mạc quen thuộc. Nam nghệ sĩ xuất hiện với áo phông, quần cộc, đội mũ lưỡi trai và đi dép lê.

Đặc biệt, ít ai biết Hoài Linh tự chạy xe máy tới buổi tập. Hình ảnh nam nghệ sĩ nổi tiếng tự mình chạy xe trên đường khiến nhiều người chú ý. Dù đã có vị trí vững chắc trong làng giải trí, anh vẫn duy trì lối sống giản dị, không cầu kỳ.

Hoài Linh và Huỳnh Nhật Huy

Có thể thấy, dù thời gian gần đây ít xuất hiện trên truyền thông, Hoài Linh vẫn duy trì lịch trình công việc khá dày. Trước khi đến buổi tập liveshow của Huỳnh Nhật Huy, nam nghệ sĩ vừa hoàn thành một chương trình khác, sau đó tiếp tục di chuyển đến địa điểm khác để chuẩn bị cho một show tiếp theo. Chỉ trong một ngày, anh phải có mặt tại 3–4 địa điểm để tập luyện và chạy chương trình.

Có lẽ cũng vì lịch trình liên tục như vậy nên Hoài Linh lựa chọn tự chạy xe máy thay vì sử dụng ô tô hay có quản lý đi cùng. Hình ảnh nam nghệ sĩ lặng lẽ di chuyển bằng xe máy phần nào cho thấy cuộc sống khá giản dị và kín tiếng của anh ở thời điểm hiện tại.

Khi Hoài Linh vừa có mặt, Huỳnh Nhật Huy đã chủ động tới trò chuyện, hỏi han và xin ý kiến đàn anh. Nam nghệ sĩ cũng nhiệt tình trao đổi, tư vấn và hướng dẫn cho đàn em.

Sự tương tác giữa hai người cho thấy Hoài Linh vẫn nhận được sự trân trọng từ các đồng nghiệp, đàn em trong nghề và giữ vai trò như một người anh có nhiều kinh nghiệm để thế hệ sau tìm đến xin lời khuyên.