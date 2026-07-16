NSƯT Chí Trung nhập vai giám đốc viện sản, Phùng Đức Hiếu tiết lộ 5 năm làm IVF mới có con

"Có những lúc đọc kịch bản, tôi còn tự mỉm cười vì thấy nhiều tình huống rất gần với những gì mình từng trải qua ngoài đời", diễn viên Phùng Đức Hiếu chia sẻ.

Sáng 16/7, ekip đoàn phim Con đến đây đã có buổi ra mắt truyền thông với sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà cùng dàn diễn viên gồm NSƯT Chí Trung, Thanh Hương, Hoàng Jacob, Cường Cá, Phùng Đức Hiếu, Lê Bống... Tác phẩm gây chú ý khi lựa chọn khai thác đề tài hiếm muộn và hành trình tìm con dưới góc nhìn y khoa - gia đình, một chủ đề còn khá mới trên truyền hình.

Ekip đoàn phim tại buổi ra mắt.

Lấy bối cảnh tại Bệnh viện Thiên Sứ, Con đến đây kể về hành trình tìm con của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Đan xen những tình huống hài hước là các câu chuyện về hôn nhân, áp lực gia đình, định kiến xã hội cũng như cuộc sống phía sau chiếc áo blouse trắng của những bác sĩ sản khoa - những người mang hy vọng đến cho bệnh nhân nhưng cũng có những trăn trở, khó khăn trong chính cuộc sống của mình.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà cho biết điều khiến ê-kíp trăn trở nhất không phải là xây dựng các tình huống y khoa mà là làm sao kể được một câu chuyện gần gũi, chạm đến cảm xúc người xem.

Theo đạo diễn, ê-kíp không đặt mục tiêu thực hiện một bộ phim nặng về chuyên môn mà sử dụng bối cảnh bệnh viện như chất liệu để kể câu chuyện về gia đình và khát vọng làm cha mẹ của nhiều cặp vợ chồng Việt.

"Y khoa trong phim suy cho cùng chỉ là cái cớ để chạm đến một câu chuyện xã hội lớn hơn, đó là sự khát khao, mong mỏi có con của rất nhiều cặp vợ chồng Việt Nam hiện nay", đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà.

Đại diện nhà sản xuất, bà Lê An Nhung - Giám đốc dự án phim - cho biết thử thách lớn nhất là truyền tải được câu chuyện về hiếm muộn trong thời lượng chỉ khoảng 10 phút mỗi tập. Theo bà, với một đề tài vốn nhiều cảm xúc như hiếm muộn, ê-kíp phải tìm cách kể vừa chân thật, vừa chạm đến người xem nhưng vẫn giữ được sự gần gũi và nhân văn. "Phim càng ngắn thì càng khó làm", bà nói.

Tại sự kiện, NSƯT Chí Trung cũng thu hút sự chú ý khi lần đầu đảm nhận vai giám đốc một bệnh viện chuyên về sản khoa trên màn ảnh.

Nam nghệ sĩ cho biết nhân vật của mình không trực tiếp xử lý các ca bệnh mà đóng vai trò kết nối, điều phối, đưa ra những định hướng để các bác sĩ cùng giải quyết các tình huống trong phim.

NSƯT Chí Trung.

Theo NSƯT Chí Trung, dù bản thân vốn được khán giả nhớ đến qua nhiều vai diễn hài, nhưng ở Con đến đây, ê-kíp chủ động tiết chế tiếng cười để không làm loãng thông điệp.

"Câu chuyện về y khoa và hành trình tìm con vốn đã rất nhiều cảm xúc. Nếu đưa quá nhiều tiếng cười vào sẽ dễ làm loãng điều bộ phim muốn truyền tải", nam nghệ sĩ nói.

Ông cũng đánh giá thử thách lớn nhất là kể một câu chuyện trọn vẹn trong thời lượng ngắn.

"Làm một bộ phim truyền hình khoảng 10 phút mỗi tập thực sự không hề dễ. Tôi làm ở Nhà hát Tuổi Trẻ nên hiểu rằng, giữ được sức hút trong một tác phẩm dài đã khó nhưng chỉ trong khoảng 10 phút mà vẫn phải kể được một câu chuyện hấp dẫn, có tính nhân văn, có thông điệp, có giá trị giải trí và chiều sâu thì lại càng khó hơn rất nhiều".

Một trong những chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi ra mắt đến từ diễn viên Phùng Đức Hiếu, người đảm nhận vai bác sĩ Hoàng Khánh Quốc.

Nam diễn viên cho biết bản thân và vợ từng trải qua hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) suốt khoảng 5 năm trước khi đón con đầu lòng. Chính trải nghiệm đó khiến anh đồng cảm sâu sắc với câu chuyện mà bộ phim muốn kể.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu.

"Vợ chồng tôi cũng từng trải qua hành trình tìm con bằng phương pháp IVF. Đó là quãng thời gian kéo dài khoảng 5 năm trước khi gia đình đón được em bé. Trong suốt hành trình đó, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bác sĩ, tìm hiểu về quy trình điều trị, chế độ sinh hoạt cũng như gặp gỡ nhiều gia đình hiếm muộn. Mỗi người đều có một hành trình rất khác nhau và điều đó giúp tôi hiểu, đồng cảm hơn rất nhiều".

Phùng Đức Hiếu cho biết khi nhận được lời mời tham gia dự án, anh gần như đồng ý ngay bởi cảm thấy câu chuyện trên phim có nhiều điểm gần gũi với trải nghiệm của chính mình.

"Có những lúc đọc kịch bản, tôi còn tự mỉm cười vì thấy nhiều tình huống rất gần với những gì mình từng trải qua ngoài đời".

Theo nam diễn viên, ê-kíp mong muốn truyền tải những kiến thức về hành trình tìm con, những điều các cặp vợ chồng cần chuẩn bị cũng như những khó khăn có thể gặp phải nhưng bằng cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi để khán giả dễ tiếp cận hơn.

"Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận Con đến đây với một tinh thần cởi mở. Bộ phim vẫn giữ sự nghiêm túc ở những nội dung chuyên môn quan trọng, nhưng được kể bằng nhiều tình huống đời thường, đôi lúc có chút hài hước để vừa mang tính giải trí, vừa đem đến những thông tin hữu ích".

Diễn viên Thanh Hương.

Trong khi đó, diễn viên Thanh Hương cho biết điều khiến cô nhận lời tham gia dự án chính là ý nghĩa của câu chuyện về hành trình tìm con.

Nữ diễn viên chia sẻ nhiều người vẫn nghĩ việc có con là điều tự nhiên nhưng với không ít gia đình, đó là cả một hành trình dài với rất nhiều áp lực về tâm lý, thời gian và kinh tế.

"Trong quá trình thực hiện phim, bản thân tôi cũng học được rất nhiều kiến thức về hiếm muộn và hỗ trợ sinh sản mà trước đây chưa từng biết. Tôi hy vọng thông qua vai diễn của mình, những cặp vợ chồng đang gặp khó khăn sẽ có thêm niềm tin rằng ước mơ làm cha, làm mẹ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu họ không từ bỏ".

Diễn viên Lê Bống cũng cho biết cô bị thuyết phục bởi chủ đề của bộ phim ngay từ khi đọc kịch bản bởi từng chứng kiến nhiều người xung quanh trải qua hành trình tìm con đầy gian nan.

"Tôi đã thấy có những người phải mất nhiều năm mới có con, có lúc tia hy vọng vừa xuất hiện rồi lại vụt tắt. Tôi mong bộ phim sẽ góp thêm những góc nhìn tích cực, đồng thời giúp khán giả hiểu hơn về hành trình này".

Lê Bống.

Theo ê-kíp, dù khai thác đề tài hiếm muộn và y khoa, Con đến đây không đi theo hướng nặng nề mà lựa chọn kết hợp giữa yếu tố hài hước, chữa lành và những câu chuyện đời thường nhằm mang đến góc nhìn nhẹ nhàng hơn về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của các gia đình.

Con đến đây do Run Media sản xuất, bộ phim phát sóng lúc 8h00 từ thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần từ ngày 27/7, phát lại vào 8h10 thứ Năm và thứ Sáu trên kênh VTV3.