Cuộc sống viên mãn của nam thần màn ảnh Phùng Đức Hiếu

Nam thần màn ảnh Phùng Đức Hiếu đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên vợ con. Ngoài diễn xuất, anh còn lấn sân sang kinh doanh.

Không phải gương mặt xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhưng mỗi lần trở lại, nam thần màn ảnh Phùng Đức Hiếu (Hiếu Su) đều để lại dấu ấn riêng bằng những vai diễn có màu sắc khác biệt. Sở hữu ngoại hình sáng, phong thái điềm đạm cùng lối diễn tự nhiên, nam diễn viên sinh năm 1992 dần trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đức Hiếuchọn con đường phát triển khá chậm nhưng chắc. Anh không quá vội vàng tìm kiếm vai chính mà kiên trì tích lũy kinh nghiệm qua từng nhân vật, từ những vai nhỏ đến các tuyến vai có nhiều đất diễn hơn.

Khán giả từng nhớ đến anh qua hình ảnh chàng công an Đông trong Phố trong làng – một nhân vật hiền lành, chính trực và giàu tình cảm. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Hồ sơ cá sấu, Chúng ta của 8 năm sau… Mỗi vai diễn đều mang một màu sắc riêng, cho thấy sự nỗ lực thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Phùng Đức Hiếu bất ngờ "gây bão" mạng xã hội với vai Dũng - con trai bác Bơ trong bộ phim Gió ngang qua khoảng trời xanh. Nhân vật với nét duyên rất đời, những màn tung hứng tự nhiên cùng biểu cảm hài hước đã nhanh chóng tạo nên nhiều đoạn cắt được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Không cần những màn thoại cầu kỳ, chính sự duyên dáng và tiết chế trong cách diễn đã khiến Dũng trở thành một trong những nhân vật được khán giả yêu thích nhất của bộ phim.

Nam thần màn ảnh và bạn diễn.

Ngoài diễn xuất, nam diễn viên còn lấn sân kinh doanh.

Mới đây, Đức Hiếu tiếp tục tái xuất trên sóng truyền hình với một vai diễn mới trong Dưới ô cửa sáng đèn. Dù mỗi nhân vật có số phận và tính cách khác nhau, điểm chung ở nam diễn viên đến từ Hoà Bình là sự chỉn chu trong cách xây dựng vai diễn, để mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm giác mới mẻ cho người xem.

Ít ai biết rằng, ngoài phim trường, Phùng Đức Hiếu còn dành nhiều tâm huyết cho một công việc rất khác: kinh doanh.

Nam diễn viên chia sẻ, khoảng 5 năm trước, khi lịch quay không còn dày đặc vì ảnh hưởng của dịch bệnh, anh cùng người em Nguyễn Đình Sơn bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ nội thất ô tô. Không xuất phát từ ý tưởng làm một sản phẩm theo xu hướng, cả hai dành nhiều thời gian quan sát thói quen sử dụng xe của người Việt và nhận ra rằng, những vị trí thường xuyên tiếp xúc trong khoang lái rất dễ trầy xước, xuống cấp, trong khi lại ít được quan tâm. Từ những trăn trở đó, X-Tech của hai anh em ra đời.

Hiếu cho biết, thời điểm đầu khởi nghiệp lại đúng mùa dịch nên công việc kinh doanh cũng không hề dễ dàng trong việc phát triển sản phẩm cũng như tìm đầu ra. Sau nhiều lần nghiên cứu, thử nghiệm vật liệu và hoàn thiện sản phẩm, dự án của nam diễn viên đã phát triển được bộ dán da carbon bảo vệ ô tô.

Gia đình hạnh phúc của Phùng Đức Hiếu.

Sau những vai diễn trên màn ảnh và công việc kinh doanh phía sau hậu trường, Phùng Đức Hiếu còn có một "vai diễn" mà anh luôn trân trọng nhất: Người chồng, người cha của gia đình nhỏ.

Nam diễn viên hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã là MC Nguyễn Thùy Linh. Cả hai không thường xuyên chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư nhưng những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau luôn toát lên sự đồng điệu và giản dị. Trái ngọt của cuộc hôn nhân là cô con gái nhỏ đáng yêu có tên ở nhà là Lisu - nhân vật đặc biệt thường xuyên trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm năng lượng để anh cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Với Phùng Đức Hiếu, điều mà anh biết ơn là sự yêu mến của khán giả, sự tin tưởng của khách hàng và điểm tựa gia đình nhỏ giúp anh giữ được sự điềm tĩnh, bền bỉ trên cả con đường nghệ thuật lẫn hành trình khởi nghiệp.