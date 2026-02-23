NSƯT Chí Trung: "Tôi nói với các con là, sau này bố mất thì không cần mua đất xây mộ gì cả"

Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung đăng clip chia sẻ về việc anh thờ cúng ông bà, cha mẹ, những người thân đã khuất trong gia đình vào dịp Tết.

Trong clip, nghệ sĩ Chí Trung nói: "Tôi sống ở đây một mình, sau Nhà hát Lớn. Đôi khi cũng cô đơn lắm nhưng lúc nào cũng ấm lòng vì bố mẹ ở ngay bên cạnh mình. Vướng mắc gì, xin xỏ gì hay dọa ai cũng nói với bố mẹ. Bố mẹ lúc nào cũng bên cạnh mình.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ, từ thời ông bà, cha mẹ còn sống, anh đã được dạy rằng, trên bàn thờ ngày Tết phải có 3 cốc là 3 loại nước: 1 cốc nước lọc, 1 cốc rượu và 1 cốc nước chè.

"Tôi không hiểu tại sao lại thế nhưng từ thời ông bà bố mẹ đã dạy thế. Cứ ngày rằm, mùng 1 là cúng vậy. Ngày thường thì 3 cốc nước lọc thôi".

Sau khi giới thiệu về những người thân đã khuất của gia đình mình, nam nghệ sĩ nói: "Ngày nào cũng thế, sáng là tôi lên thắp hương, chào bố mẹ để đi làm, đi chơi, đi du lịch. Những khi tôi đi du lịch thì con trai tôi sẽ về thắp hương tưới cây.

Tôi nghĩ đời sống tâm linh, có thể có người cần có người không. Nhưng với tôi thì việc có những người thân dù ở nơi xa lắm phù hộ cho mình thì vẫn tốt hơn là không có ai cả. Nhưng tôi cũng thẳng thắn nói với các con là, sau này bố mất thì không cần mua đất xây mộ gì cả. Hỏa thiêu cho bố rồi đưa bố ra sông ra biển, hòa mình vào thiên nhiên.

Thờ cúng nằm ở trái tim chứ không ở định vị, dù tôi vẫn giữ ông bà ở đây nhưng tôi nghĩ tới thế hệ mình thì cần văn minh hơn nữa. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ là chia sẻ của tôi thôi.

Nói chung về già, kể cả những người đang hạnh phúc thì cũng không có nhiều lựa chọn đâu. Già là luôn thành đứa trẻ khó chiều, khó gần, khó ưa và chúng ta phải biết mình là ai nên chọn cách sống sao cho đừng làm phiền mọi người".

Chí Trung và bạn gái.

NSƯT Chí Trung, sinh năm 1961 tại Hà Nội, là diễn viên kịch, hài và đạo diễn nổi tiếng Việt Nam. Nổi danh với vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm, ông từng là Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và được biết đến với lối diễn hài trí tuệ, tỉnh táo.

Ông có nền tảng gia đình nghệ thuật (con trai NSND Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan). Nam NSƯT đã trải qua cuộc hôn nhân với NSND Ngọc Huyền trước khi gắn bó với doanh nhân Ý Lan.