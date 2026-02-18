Đạo diễn “Báu vật trời cho”: Cascadeur rơi xuống biển mấy lần, flycam cũng bị rớt xuống nước

Bộ phim “Báu vật trời cho” đang được trình chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc, nhân dịp này chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn của phim – Lê Thanh Sơn về hậu trường làm phim.

- Thưa anh, một trong những cảnh ấn tượng trong phim chính là đại cảnh lễ hội nghinh ông với hàng chục tàu thuyền ra khơi. Quá trình thực hiện cảnh này như thế nào thưa anh?

Đại cảnh đó là giấc mơ của tôi mà ngay từ đầu, tôi đã nói với nhà sản xuất là phải có cảnh đó thì tôi mới làm phim. Mặc dù văn hóa đưa tàu rước ông trong lễ hội Nghinh Ông cũng không còn phổ biến nữa, bị mai một nhiều, người dân giờ cũng dễ dãi hơn, rước trên đất liền thôi. Việc đưa tàu ra khơi là xa xỉ. Khi khảo sát thấy như vậy thì tôi càng muốn làm và phải làm cho tới.

Để thực hiện cảnh đó, tôi đi khảo sát tới 3 vùng. Có vùng chỉ rước trên đất liền, có vùng hạ thủy được, có vùng đền thờ đẹp. Vậy nên để có cảnh quay hoàn hảo, chúng tôi quay ở cả 3 vùng. Đi trái mùa là phải bỏ ra đầu tư 100% thì nhà sản xuất chịu không nổi nên phải đi đúng mùa thì người dân mới hỗ trợ cho thuyền ra biển để quay cảnh lễ hội nghinh ông.

Chưa kể ngày quay phải tính toán kỹ, cả về thời tiết, phong thủy. Tất cả đạo diễn, anh em đều đi gặp các chủ tàu để thuyết phục họ. Mình không nói về con số mà nói về khát khao muốn kể về lễ hội nghinh ông như thế nào.

Để bày tỏ tinh thần nghiêm túc và tinh thần trân trọng của mình với lễ hội, chúng tôi học thuộc các bài thơ mà họ viết về lễ hội thì họ mới tàu xuống nước cùng mình.

- Trong phim có nhiều cảnh hành động trên biển. Quay cảnh hành động trên đất liền đã nhiều rủi ro, đây lại quay trên tàu thuyền đang chạy trên biển nữa thì hẳn là không tránh được sự cố. Vậy công tác bảo vệ an toàn cho diễn viên được thực hiện ra sao thưa anh?

Mọi người say sóng, ói rất nhiều. Thuyền bể cũng rất nhiều do sóng dữ. Chúng tôi chọn bãi biển đẹp. Lý do bãi biển đẹp là vì không có khách du lịch, sóng quá lớn. 1 năm chỉ 4 tháng không có sóng nhưng vì không có du lịch nên mới đẹp.

Cascadeur rơi xuống biển mấy lần, flycam mang ra biển cũng bị rơi xuống nước vì tôi cần bắt những cú ca-nô xoáy mà flycam bay cắt mặt diễn viên thì mới có cự ly gần. Nói chung quay mà bị thót tim rất nhiều lần. Mất thiết bị quay, diễn viên bị thương nhưng anh em vẫn một lòng bảo làm cho tới.

Trước khi quay ngoài biển là chúng tôi đã xếp mô hình trên bờ để diễn viên tập. Lúc đầu chúng tôi cũng định quay ăn gian nhưng cảm giác không thật. Điện ảnh phải thật nên chúng tôi quay thật. Nhiều khi quay cả ngày được 1 cảnh.

Về an toàn thì chúng tôi chuẩn bị tất cả những gì cần thiết nhất. Ví dụ, thuốc say sóng, nhiều tàu thuyền xung quanh để hỗ trợ chuyển người từ bên trong ra bên ngoài nhanh nhất có thể.

Chúng tôi luôn có người nhái để đảm bảo an toàn cho diễn viên. Ai cũng biết bơi, kể cả diễn viên nhí. Trước khi đi quay là đều cho đi tập thể lực hết nhưng trong quá trình quay vẫn phải đảm bảo an toàn, ai ngã xuống biển là có người nhái ra đỡ liền.

Khi mình làm việc với những người giỏi nhất thì ý thức trách nhiệm và an toàn lao động được đặt lên cao nhất. Cụ thể hơn, với cảnh biển, nếu chúng tôi quay sơ sài thì 1 ngày có thể quay 8 cảnh nhưng 1 ngày quay 1 cảnh thôi. Sản xuất nghe xong tá hỏa nhưng không thể khác bởi vậy, căng lắm.

- Ê-kíp làm phim điện ảnh hàng trăm con người, với tiến độ đó thì anh làm thế nào để thuyết phục họ đầu tư tiền?

Tôi không muốn biết con số. Tôi chỉ đưa ra yêu cầu về số tàu, số người thôi còn số tiền thì tôi không muốn nghe, cũng không muốn biết. Nói vui thôi, thực ra, tôi được cho nhiều hơn yêu cầu. Nhà sản xuất và nhà đầu tư biết tầm vóc mà họ muốn là như thế nào. Tôi và nhà đầu tư gần như không gặp mặt nhưng qua việc họ hỗ trợ như vậy thì tôi cảm nhận được mong muốn của họ.

- Anh có áp lực không?

Tôi áp lực mỗi giờ nên luôn phải làm cho mọi thứ thật giá trị, làm cẩn thận và chính xác. Mỗi lần đem máy, đem diễn viên ra khơi là phải lấy về chất lượng tốt nhất, nhiều nhất có thể.

Tôi đem ra hiện trường 130 trang kịch bản và thay đổi tới 60% trong lúc quay và chúng tôi được sống như 1 người nghệ sĩ với cái đầu lạnh lùng. Phim lên cũng khác 180 độ vì khi quay chúng tôi có nhiều option để chọn để xoay chuyển khi cần thiết.

- Phim khi đi duyệt có phải cắt nhiều không?

Nhiều lắm, tôi phải cắt đi nhiều trái tim của mình ở trong đó. Những cuộc nói chuyện chất lượng của thế hệ bố chồng với nàng dâu, cha với con rất hay nhưng tôi buộc phải cắt đi, nhường cho tuyến khác để kể câu chuyện có thể chạm tới số đông khán giả.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!