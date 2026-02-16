Nam ca sĩ Việt đình đám: “Lúc đó, mẹ tôi dùng dao chặt va-li ra làm hai luôn”

Là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao (phát trên kênh THVL1), ca sĩ Lâm Hùng đã mang đến những chia sẻ chân thành về con đường đến với âm nhạc, những kỷ niệm không thể quên và dự định nghệ thuật trong thời gian tới.

Trong chương trình, Lâm Hùng cho biết, anh phát hiện ra tình yêu âm nhạc từ rất sớm, trong một hoàn cảnh vô cùng giản dị. Đó là chuyến đi dự đám cưới chị Hai cách đây hơn ba mươi năm, khi việc đi lại từ Cà Mau xuống Năm Căn vẫn phải qua đò, ngủ tạm bên bờ bãi.

“Hồi đám cưới chị Hai tôi cách đây ba mấy gần bốn mươi năm. Lúc đó từ Cà Mau xuống Năm Căn là phải đi đò. Muốn xuống đó thì phải dừng lại một đêm, 5h sáng hôm sau mới có chuyến đò đi. Hồi đó đâu có khách sạn, mẹ con tôi phải thuê cái chiếu rồi trải ngay bến đò ngủ.

Khi ấy, tôi hát cho bà con xung quanh nghe, bài Tình đẹp mùa chôm chôm. Chỉ là hát vu vơ thôi, vậy mà được mọi người vỗ tay, thương, cho hai mẹ con mượn chiếu ngủ tới sáng. Kỷ niệm đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in”, nam ca sĩ chia sẻ. Chính sự động viên mộc mạc của bà con quê nhà đã gieo trong anh niềm tin rằng mình có thể đi xa hơn với âm nhạc.

Cũng trong chương trình, Lâm Hùng tâm sự, anh sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề ghe tàu nên từng bị gia đình ngăn cản theo con đường ca hát. Lâm Hùng kể thêm, thời gian đầu khi biết anh đi hát, mẹ anh từng phản đối quyết liệt.

“Mẹ nghe tôi đi múa hay đi cho đoàn dân công ở dưới quê là không cho đi. Lúc đó nhà tôi nuôi heo, có cái dao xắc chuối, mẹ tôi dùng con dao đó chặt vali ra làm hai luôn.

Gia đình không cho tôi đi hát, mà bắt tôi đi nối nghiệp lái ghe, làm thuyền trưởng. Tôi cũng làm, nhưng đến một ngày, gia đình gặp biến cố kinh tế. Tôi xin đi hát ở các chương trình hát với nhau ở dưới quê. Nhiều người động viên tôi lên TPHCM thử theo nghề.

Một ngày kia, tôi có người bạn là bà con với anh Vũ Linh và giới thiệu tôi gặp anh Vũ Linh. Trong buổi tối đó, sau khi nghe tôi hát xong là anh Vũ Linh đưa về TPHCM cho đi học luôn”, Lâm Hùng nhớ lại.

Từ đó, anh liên tiếp gặp gỡ những người thầy, người bạn trong nghề như nhạc sĩ Vĩnh Thuyên, Thái Hùng, Nguyễn Nhất Huy, Hoài An,... Những dấu mốc quan trọng giúp sự nghiệp của anh dần thăng hoa. “Đi tới đâu không quan trọng, đi với ai mới quan trọng”, Lâm Hùng đúc kết.

Chỉ sau 3 năm, cái tên Lâm Hùng bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến. Bài hát Người là niềm đau - ca khúc đầu tay, cũng là bài anh viết nhạc Hoa lời Việt trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Sau đó, hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi anh ra đời như: Nghĩa mẹ, Mỗi người một quá khứ, Chuyện tình mùa đông…, đưa Lâm Hùng trở thành giọng ca được yêu thích suốt nhiều năm.

Nhắc đến Tết, Lâm Hùng không giấu được xúc động. Ca khúc Đêm giao thừa nhớ mẹ được anh sáng tác sau khi mẹ qua đời, mang nhiều cảm xúc sâu lắng.

Bên cạnh đó, bài Xuân tha hương ra đời từ hình ảnh những công nhân xa quê chở nhau về quê ăn Tết đã chạm đến trái tim nhiều khán giả. “Nhìn họ chở nhau trên những chiếc xe máy, mang theo con nhỏ và quà Tết, tôi thấy thương và thấy Tết Việt Nam mình thiêng liêng lắm”, anh chia sẻ.

Trong ký ức của Lâm Hùng, những đêm diễn Tết trên sóng Đài Truyền hình Vĩnh Long luôn là kỷ niệm đặc biệt, nơi anh cảm nhận rõ nhất sự yêu thương nồng nhiệt của khán giả.

Bước sang năm 2026, Lâm Hùng cho biết anh sẽ tiếp tục thực hiện một liveshow riêng và phát hành thêm nhiều sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số. Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ mong muốn các con mình nối nghiệp và sẽ ra mắt những MV đầu tiên cho các con trong thời gian tới. “Mong quý vị khán giả đã thương yêu Lâm Hùng thì cũng sẽ ủng hộ các con của tôi”, anh gửi gắm.