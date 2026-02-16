Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng lý do tự xếp tên mình sau Lam Trường, Đan Trường

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng status lên tiếng về góc khuất showbiz Việt, chiêu trò của một số nghệ sĩ để làm khó bầu show, chương trình cũng như chèn ép đồng nghiệp.

Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: "Không uy tín, nhỏ nhen, xấu tính, thượng đội hạ đạp, vô lễ, chảnh choẹ, yêu sách.... là những thứ tôi ghét cay ghét đắng trong nhân cách của con người, nhất là trong cái nghề này thì còn ghét dữ!".

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, trong nghề có vài người hay yêu sách, kết bè phái, vây cánh để gây áp lực cho bầu show, tranh giành từng kích thước, vị trí hình mình trên poster, ngay cả với những người tên tuổi đều lớn hơn mình.

Đàm Vĩnh Hưng

Nam ca sĩ kể: "Có lần còn gan cùng mình khi ra yêu sách tại sao hình hắn nhỏ hơn Bi Rain? Và doạ là sẽ không tới hát! Trò này rất ác, hay làm sát giờ diễn để ra tay với bầu show và nhà tổ chức lắm!".

Đàm Vĩnh Hưng cho hay, trong nghề, mọi người vẫn nói với nhau rằng, đó là tâm lý của những người không bao giờ biết mình to hay luôn sợ hào quang ảo nên mới hay chơi trò này.

Đồng thời khẳng định "Đấu trường thật sự chính là sân khấu. Nếu nguời đó thật sự ngon và tự tin thì không bao giờ tính toán từng chi tiết như vậy!".

"Ông hoàng nhạc Việt" cũng nhắn nhủ các bầu show phải "bản lĩnh" để không bị những ca sĩ, nghệ sĩ như vậy "dắt mũi". Theo Đàm Vĩnh Hưng thì bầu show và ca sĩ nên thỏa thuận thẳng thắn, rõ ràng từ lúc book show để tránh những đòi hỏi bất hợp lý hay chuyện ca sĩ đi cửa sau với người thiết kế để yêu cầu làm hình mình to nhất.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm: "Bản thân tôi chưa bao giờ hổ thẹn với lương tâm và các biên tập viên, bầu show hay thiết kế về điều này! Thậm chí tôi còn đề nghị phải đưa anh này chị kia vào ngay vị trí mà họ đã dành sẵn cho mình!

Vì khi thấy hình mình mà to quá, tôi tự xấu hổ, tự thấy kỳ cục lắm, nhất là đối với những nghệ sĩ đi trước mình, nổi tiếng trước mình. Ngay cả khi tôi tự tổ chức show thì luôn ra lệnh làm cho đúng vị trí để nghệ sĩ không tủi thân, còn bản thân mình sẽ tự có cách để toả sáng!".

"Ông hoàng nhạc Việt" tự xếp tên mình sau 2 đàn em Lam Trường và Đan Trường.

Cùng với chia sẻ này, Đàm Vĩnh Hưng đưa ra ví dụ chuyện anh làm show và mời ca sĩ Lam Trường, Đan Trường đến hát. Anh chủ động xếp tên mình sau tên 2 đồng nghiệp như một cách hiểu chuyện.

Nam ca sĩ viết: "Một ví dụ nhỏ thôi. Khi làm show mời 2 em Lam Trường, Đan Trường, tôi luôn luôn đặt tên mình sau tên 2 em ấy vì tôi làm anh, tôi phải là người hiểu và biết. Show từ thiện cũng vậy. Tôi luôn yêu cầu đừng đưa tôi vào vị trí chính vì còn nhiều anh chị khác lẫy lừng hơn tôi. Miễn sao cân đối cho cái poster là đẹp đời đẹp đạo".

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, "chỉ cần đúng thì không phải sợ ai". Chia sẻ của "ông hoàng nhạc Việt" nhận được nhiều sự đồng tình từ đồng nghiệp cũng như khán giả.

