Hoàng Mập: “Tôi bị đổ oan rất nhiều năm, giờ tôi phải công bố nỗi oan của mình”

Mới đây, diễn viên Khánh Trinh - con gái Hoàng Mập tung bộ ảnh khoe vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh tú khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trên trang cá nhân, Khánh Trinh cũng thường xuyên khoe ảnh body với 3 vòng cực chuẩn không thua gì người mẫu, hoa hậu.

Liên hệ với Hoàng Mập, anh cho biết: “Số đo 3 vòng của Khánh Trinh tôi không biết nhưng cách đây vài hôm, Khánh Trinh ra Hội An may mấy chục bộ đồ để tham gia phim của đạo diễn Nhâm Minh Hiền là “Bến sông xưa”. Ở ngoài đó, mấy chị đo rồi nói: số đo 3 vòng của Khánh Trinh và cả chiều cao y chang người mẫu rồi. Tôi chỉ biết như vậy thôi”.

Khi được hỏi, con gái có áp dụng chế độ giảm cân gì không, Hoàng Mập tiết lộ một bí mật không ngờ tới. Anh kể: “Đây là bí mật tôi đã giữ trong lòng gần chục năm rồi, giờ tôi mới dám nói điều này. Tôi bị đổ oan rất nhiều năm, giờ tôi phải công bố nỗi oan của mình.

Hồi nhỏ Khánh Trinh có tham gia một số phim rồi diễn kịch ở IDECAF, sau đó lên cấp 2 thì Khánh Trinh ngưng hoạt động. Hết cấp 3, Khánh Trinh muốn thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi cũng là người ủng hộ.

Phim đầu tiên Khánh Trinh làm nghề chuyên nghiệp và lấy nghệ danh Khánh Trinh là phim “Nhà ông Hoàng có ma”, đóng vai người ở trong gia đình. Tại sao Khánh Trinh phải đóng vai người ở vì lúc đó Khánh Trinh bị béo phì. Đóng vai tiểu thư thì không hợp vì ở cương vị sản xuất và đạo diễn thì mình thấy thế.

Nhưng không lẽ, con gái nhà sản xuất lại đóng vai người ở hoài, mà lúc đó nói chuyện giảm cân thì Khánh Trinh cũng áp dụng nhưng không hiệu quả, ăn kiêng rồi xỉu mấy lần. Nói chung đủ thứ chuyện và Khánh Trinh áp lực rất nhiều.

Khi Khánh Trinh đi học thì cũng bị nói: không phải con Hoàng Mập thì không bao giờ được đóng những vai như vậy. Sau phim, tôi không nói nữa. Vì mỗi lần nói thì ông ngoại bênh cháu bất chấp.

Sau đó tới phim “Nhà ông Hoàng có vàng”, tôi mới giao cho Khánh Trinh đóng vai Mỹ Hòa là cô gái đẹp nhất vùng, có học thức, con thầy đồ. Lúc đó tôi mời hoa khôi Yến Nhi đóng vai người hầu của Mỹ Hòa. Người phản đối đầu tiên là vợ tôi. Vợ tôi bảo: “Yến Nhi đẹp quá mà đóng vai người hầu, con mình như vậy mà đóng tiểu thư. Ông chọn diễn viên vậy thì chết con mình”.

Tất cả ê-kíp đều nói tôi chọn sai nhưng tôi là người nhìn rất xa. Tôi bắt buộc phải chọn như vậy để Khánh Trinh nhìn lại bản thân. Tôi biết chắc chắn là phim phát sóng, mọi người sẽ chửi Khánh Trinh. Và đúng như vậy.

Khi phim phát sóng, mọi người chửi Khánh Trinh rất nhiều. Bảo con bé này chắc con đạo diễn nên mới được đóng tiểu thư. Cô người hầu đẹp quá, còn tiểu thư thì dáng không đẹp, người không chuẩn, bị mập. Nhưng từ sau phim đó, Khánh Trinh chấp nhận sự thật, phải giảm cân, về chỉ số đo chuẩn.

Năm 2018-2019 là phim phát sóng, từ đó tới giờ, Khánh Trinh có động lực hẳn. Sau đó là Khánh Trinh giảm cân, trở về chỉ số chuẩn. Và đó là câu trả lời cho những người nói Khánh Trinh không thể nào giảm cân được.

Giờ nỗi oan của tôi đã được minh oan. Và đây là câu chuyện chỉ có mình tôi biết. Vợ tôi cũng không biết, Khánh Trinh cũng không biết. Tôi chọn diễn viên như vậy để Khánh Trinh áp lực và có được body chuẩn như ngày hôm nay”.

Ông chủ hãng phim Hoàng Thần Tài cũng kể thêm, hiện tại con gái anh rất chăm chỉ tập thể thao như gym, chơi pickleball và cũng thực hiện chế độ ăn kiêng để giữ dáng. Anh nói: “Một khi các cô gái quyết tâm làm gì thì sẽ làm cho bằng được”.